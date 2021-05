Die Nerven liegen blank. Das Niveau sinkt…

Reaktionäres Tagebuch

Neos: Du gsch… Oar… Du…

ÖVP: Wos willst! Du Vorstadt-Bobo. Du!

Neos: Buchstabier Bobo! Du Ständestaat-Kettenhund. Du!

SPÖ: Ihr Kapitalisten. Ihr Ausbeuter! Ihr Neoliberale! Herts endlich auf mit de Nebelgranaten!

ÖVP: Nebelgranaten? Wos für Nebelgranaten! Du host a Granatn…Du Salon-Bolschewist. Du!

SPÖ: Wieder einmal typisch. Die Büttel des Großkapitals täuschen einen Konflikt vor. Um die Arbeiter*Innen-Klasse in die Irre zu führen. Pack schlägt sich. Pack verträgt sich.

Neos: Wovon redets Ihr? Mit Eich bin i gestern noch beim Veganer gsessn…

SPÖ: Warum soll des Proletariat nit in den Genuss von den Früchten des progressiven Fortschritts gelangn…

FPÖ: Genau. Für Eich is da Hackla a fleischfressender Faschist!

Grüne: Da Hackla nit. Oba Du!

FPÖ: Ha! Und warum wähln de uns! Weil ehs des Fleisch durch Sojabohnen ersetzn wollts…

ÖVP: Moment! Nix gegn de Sojabauern…

Neos: Eh kloar. Wenn wos zum Verdienen is und wos zum Verteilen is, is de ÖVP gonz vurne dabei…

Grüne: Rechtsextremist!

Neos: Öko-Sozialist!

ÖVP: Urban-Liberalisten!

FPÖ: System-Günstlinge!

Neos: Ibiza-Prolo!

SPÖ: Home-Office-Kriegs-Gewinnler!

Neos: Und wos bist Du…

Szenenwechsel:

Gattin: Wos schaust Do? A echter Wiener geht nit unta? Don Camillo und Peppone?

Gatte: Na. Parlamentssitzung.

Gattin: Italien? Türkei? Serbien? Albanien?

Gatte: Na. Unsa Nationalrat.

Gattin: Geh. Scholt um auf „Discovery Channel.“ De Viecha san manierlicher…

[Autor: G.B. Bild: Parlamentsdirektion / Thomas Topf Lizenz: -]