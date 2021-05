Normalität immer. Normalität nimmer…

Reaktionäres Tagebuch

Moderator: Wie genau sollen nun die Öffnungen über Bord gehen – ähm, über die Bühne gehen?

Ministerin: Es ist alles ganz einfach. Ich weiß, viele glauben es wird kompliziert und umständlich. Aber dies ist den Falschinformationen der Covidioten geschuldet.

Moderator: Wunderbar. Können Sie uns etwas Konkretes erzählen?

Ministerin: Sehr gerne. Also, wenn Sie in ein Lokal möchten brauchen Sie nur einen Test.

Moderator: Nur einen Test. Nicht zwei Test oder drei Test?

Ministerin: Naja. Das kommt darauf an. Jedoch brauchen Sie vorerst nur einen Test.

Moderator: Großartig. Und wenn man geimpft ist?

Ministerin: Das ist überhaupt die ultimative Freikarte. Einfach geimpft können Sie in zwei Wochen buchen. Doppelt geimpft können Sie sofort buchen.

Moderator: Mhm.

Ministerin: Stellen Sie sich die großartigen Fortschritte vor.

Moderator: Und im Herbst?

Ministerin: Dann werden auf der Grundlage der neuen Zahlen eine aktuelle Evaluierung durchführen, um mit Hilfe größtmöglicher Transparenz eine verantwortungsbewusste Entscheidung zu treffen.

Moderator: Und wenn ich keine Lust mehr darauf habe?

Ministerin: Herrlich. Dann bleiben Sie zu Hause…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Streunerich Lizenz: CC BY-SA 4.0]