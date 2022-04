Djokovic hält Wimbledon-Ausschluss russischer und weißrussischer Spieler für „verrückt“

Autor: B.T. Wikipedia/Peter Menzel

Serbischer Tennisstar kritisiert Einmischung der Politik in den Sport

Beim weltberühmten Tennistournier in Wimbledon werden in diesem Jahre keine Spieler aus Russland und Weißrussland teilnehmen. Grund ist der Krieg in der Ukraine. Kritik an dieser Entscheidung übt Novak Djokovic, die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste. Wörtlich bezeichnete der serbische Sportstar den Ausschluss russischer und weißrussischer Spieler vom Tournier im englischen Wimbledon als „verrückt“.

Djokovic stellte auch klar, dass er den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht gutheißt: „Ich werde den Krieg immer verurteilen und niemals unterstützen, da ich selbst ein Kind des Krieges bin.“ Djokovic musste Elfjähriger die Luftangriffe auf Belgrad während des völkerrechtswidrigen NATO-Krieges gegen Serbien miterleben.

„Ich weiß, was für ein emotionales Trauma das hinterlässt. In Serbien wissen wir alle, was 1999 passiert ist. Auf dem Balkan haben wir in der jüngeren Geschichte viele Kriege erlebt“, sagte er am Rande des Tennistourniers in Belgrad zu Reportern. Und Djokovic fügte hinzu: „Aber ich kann die Entscheidung von Wimbledon nicht unterstützen, ich halte sie für verrückt. Wenn sich die Politik in den Sport einmischt, ist das Ergebnis nicht gut.“

Es ist nicht das erste Mal, dass der serbische Tennisprofi beim Establishment aneckt. Zu Jahresbeginn durfte Djokovic, vom Australian Open ausgeschlossen und wurde des Landes verwiesen, weil er die experimentelle Corona-Impfung verweigert hatte.