Ende und Beginn mit Fragezeichen

Was hat das alte Jahr gebracht? Was bringt das Neue über Nacht? Werden wir dem alten Jahr nachtrauern? Gibt es Menschen, die das tun? Ist Corona der Grund für eine negative Einstellung zum Jahr 2020? Haben wir dazu gelernt? Sind wir zu der Einsicht gelangt, dass es wichtigere Dinge als Gut und Geld gibt? Haben wir gelernt, Verzicht zu üben? Haben wir erkannt, wie wichtig Familie und Freunde für unser Zusammenleben sind? Haben wir gelernt, viele im Verborgenen schlummernden Werte zu schätzen? Haben wir erkannt, dass ein Rückschritt auch ein Fortschritt und ein Neubeginn sein kann? Haben wir erkannt, wie wertvoll Kultur, in welchen Bereichen auch immer, für unsere Gesellschaft ist?

Haben wir akzeptiert, dass ein winziger Virus alles Leben durcheinander bringen kann? Haben wir uns damit abgefunden, eingesperrt zu sein? Haben wir die Maßnahmen der Regierung, was die Lockdowns anbelangt, akzeptiert und befolgt? Haben wir, was das Jahr 2020 anbelangt, auch Gutes und Schönes in Erinnerung? Und was wird uns 2021 bringen? Wird fortgesetzt, was im März 2020 begonnen hat? Wird es wieder Lockdowns geben? Werden unverständliche Maßnahmen der Regierung ihre Fortsetzung finden? Werden wir weiterhin in unseren Grundrechten beschnitten? Werden wir, falls wir einer Impfung zustimmen, durch diese immunisiert? Gibt es Langzeitfolgen? Werden wir den 2020 weggesperrten alten Menschen die Wertschätzung geben, die sie nach einem erfüllten und arbeitsreichen Leben verdienen? Kann wieder mehr als eine Person einen Besuch bei Freunden oder Familienmitgliedern absolvieren? Können wir uns wieder die Hände zum Gruß reichen, oder müssen wir uns weiter anboxen oder mit dem Ellenbogen begegnen? Wird es die Wirtschaft schaffen, das Minus von 2020 im Jahr 2021 zu kompensieren? Wird ein Großteil der mehr als 900.000 Arbeitslosen wieder einen Job bekommen? Wird Gewalt in den Familien enden? Werden wir hoffen können? Zu wünschen wäre es. Trotz der vielen Fragezeichen wünsche ich alles Gute, viel Gesundheit und ein hoffnungsvolles Jahr 2021!

Manfred Tisal ist Kabarettist, Moderator, Autor und Journalist.

[Autor: – Bild: PxHere Lizenz: –]