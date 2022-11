General Winter als Katalysator für Verhandlungen?

Autor: G.B. Bild: Wikipedia Lizenz: public domain



Der Nachkomme des Winterkönigs sagte bereits: „Russland kann nur von Russen erobert werden.“ Möglicherweise werden sich die Chinesen die äußere Mongolei zurückholen, jedoch behält der Leitsatz grosso modo seine Gültigkeit.

Stalin setzte bei der Blockade von Westberlin auf den verlässlichsten und dauerhaftesten Verbündeten der Russen: General Winter. Napoleon saß in Moskau und wartete auf Friedensangebote des Zaren Alexander. Deutsche Generäle stapften mit eben jenen Geschichtsbüchern unter dem Arm durch Schlamm und Schnee. Die Nachgeborenen kennen den Ausgang besagter historischer Episoden.

Westliche Militärbeobachter rechnen mit verstärkten Schwierigkeiten der russischen Armee im kommenden Winter. Schreiben die Mainstreammedien dieser Tage.

Wollte man vor einhundert Jahren einen Brief von Amerika nach Europa versenden oder von Russland nach Australien, war man auf Postschiffe und/oder Postflugzeuge angewiesen. Möchte man heute eine Nachricht quer über Kontinente und/oder Ozeane schicken, stellt sich lediglich Frage, ob man selbst sowie der Empfänger über Strom, PC und Internet verfügt.

Was in den vergangenen einhundert Jahren keine wesentliche Veränderung erfahren hat, ist die Frage, wie man im Winter heizt. Holz, Kohle, Gas, Öl, Strom etc. sind nach wie vor nicht durch Alternativen ersetzt worden.

Informationen, Daten, digitales Geld mag in Sekundenschnelle den Erdball umkreisen, aber Rohstoffe, Waren, Menschen sind nach wie vor auf Schiffe, Züge, LKWs, Flugzeuge angewiesen. Auch wenn deren Kapazitäten exponentiell angewachsen sind.

Solange die Menschheit nicht rund um ein wärmendes I-Phone sitzt und Kumbaya, My Lord singt, wird der Winter eine Rolle spielen. Wird die Realität eine Rolle spielen. Wird die Geopolitik eine Rolle spielen., sicher