Grünschnäbel, Heimatliebe und Hundekot

Was für ein Teufel hat unsere Grünschnäbel geritten, dass sie einen Vergleich zwischen Heimatliebe und Hundekot mittels Kack-Posting aus dem linken Ärmel ziehen? Ist ihnen Heimat nicht mehr wert als Scheiße? Die Heimat, die alles bietet, was man für eine hoffnungsvolle Zukunft braucht? Bildung, soziale Sicherheit, ein vorzeigbares Gesundheitssystem und vieles mehr. Mag sein, dass der Begriff Heimat für viele „Nicht Bodenständige“ eine andere Bedeutung hat. Heimat ist für die Einen der Ort, an dem man sich wohl fühlt. Für die anderen der Ort, an dem man zu Hause ist. Für wieder andere ist Heimat dort, wo man den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen hat oder vermutet.

Für die Jugend, die nie um oder für die Heimat zur Waffe greifen und kämpfen musste, sind die Begriffe Heimat und Heimatliebe vielleicht nicht nachvollziehbar. Für viele Herzensösterreicher- und österreicherinnen hat aber Heimat eine besondere, manchmal sehr individuelle Bedeutung. Vielleicht ist Heimatliebe nicht das richtige Wort. Vielleicht passt Heimatverbundenheit besser. Vielleicht hat das Wort Heimatstolz auch eine Berechtigung.

Man kann über alles reden, sofern man nicht jene beleidigt, für die Heimat eine besondere Bedeutung hat. Was wollten jedoch die „Grünschnäbel“ mit ihrem Vergleich ausdrücken und sagen? Scheißen wir auf die Heimat oder auf die Liebe?

Vielmehr scheint es lediglich eine Provokation, ein Faustschlag der Linken in Richtung rechts zu sein. Aber auf einen Faustschlag mehr oder weniger kommt es vielen Bürgern, die der Heimat in welcher Form auch immer verbunden sind, nicht an. Diese Form der Niederlagen macht stärker und festigt das Bewusstsein, eine Heimat zu haben und diese auch weiter zu verteidigen.

Vor jenen, denen Heimat nicht mehr wert ist als ein Hundehäuferl. Als Hundebesitzer muss ich aber auch noch anmerken, dass ich das Häuferl meines vierbeinigen Lieblings auch mit anderen Augen sehe. Es passt wenigstens mit der Verdauung. Apropos Verdauung. Auch den Vergleich der Grünschnäbel habe ich bereits verdaut …

Manfred Tisal ist Kabarettist, Moderator, Autor und Journalist.

[Autor: – Bild: FPÖ Lizenz: –]