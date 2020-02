Hass der Linken: Vertreter der AfD mit Grippevirus anstecken

Frankfurt: An Influenza erkrankte Jutta Ditfurt will niesend durch Reihen der AfD gehen

Wie weit der Hass der Linken geht, zeigt Jutta Ditfurth. Die Dame ist Stadtverordnete (Gemeinderätin) der linksextremen Splitterpartei ÖkoLinX in Frankfurt am Main. Ditfurth, die lange Zeit bei den Grünen war, schrieb in Zeiten, in denen das Coronavirus die Schlagzeile füllt, dass sie im Römer, wie das Frankfurter Rathaus genannt wird, die Vertreter der AfD mit Grippe anstecken will.

Am 26. Februar tat Ditfurth auf Twitter kund: „Beim letzten Stadtparlament hab ich mir Influenza eingefangen, 14 Tage heftig krank. Konnte ein paar Tage arbeiten. Jetzt wieder krank. Morgen nächstes Stadtparlament. Ich werde mich in den Römer schleppen und niesend durch die Reihen der AfD gehen, versprochen!“

Man stelle sich vor was passiert, wenn ein Vertreter der AfD ankündigen würde, politische Gegner mit Krankheitserregern anzustecken. Die gesamte Bundesrepublik wäre in heller Aufruhr. Aber wenn Linke ankündigen, Patrioten vorsätzlich an der Gesundheit schädigen zu wollen, dann ist das den Gutmenschen und den selbsternannten „Demokraten“ und „Anständigen“ kein Wort der Kritik wert.

