Identität des Bitcoin Gründers vor Enthüllung

Autor: A.T. Bild: PxHere

Vor einem Gericht in Florida soll die wahre Identität hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ans Tageslicht gebracht werden.

Medienberichten zufolge läuft derzeit ein Gerichtsverfahren, in dem die Familie des verstorbenen David Kleiman seinen ehemaligen Geschäftspartner Craig Wright wegen der Kontrolle über ihr gemeinsames Vermögen verklagt. Bei den fraglichen Vermögenswerten handelt es sich um etwa eine Million Bitcoins (etwa 64 Milliarden Dollar). Die Bitcoins sollen ihrem Erfinder Satoshi Nakamoto gehören.

Craig Wright ist ein 51-jähriger australischer Programmierer, der sicht seit 2016 als Gründer der Kryptowährung deklarierte. Diese Behauptungen wurden jedoch von der Öffentlichkeit stark kritisiert und zurückgewiesen.

Nun möchte die Familie Kleiman Beweise dafür vorlegen, dass Wright und Kleiman seit den Anfängen der Kryptowährung zusammengearbeitet haben. „Wir glauben, dass die Beweise zeigen werden, dass es eine Partnerschaft gab, um über eine Million Bitcoins zu schaffen und zu schürfen”, sagte Kleimans Familienanwalt Vel Freedman dem WSJ.

Die Verteidigung zielt darauf ab, zu beweisen, dass Wright der alleinige Schöpfer von Bitcoin sei. „Wir glauben, dass das Gericht feststellen wird, dass es nichts gibt, was darauf hindeutet oder belegt, dass sie in einer Partnerschaft waren”, so der Anwalt der Verteidigung.

Einige Kryptowährungsexperten glauben nach wie vor, dass weder Wright noch Kleiman die Gründer des Bitcoins sind. Sie hätten nicht das nötige Wissen, um den bekanntesten Krypto-Token der Welt zu schaffen, heißt es in der Gerüchteküche.

Die Identität des Pseudonyms Satoshi Nakamoto ist seit der Veröffentlichung des Weißbuchs mit dem Titel “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” aus dem Jahr 2008, ein Rätsel. Es gibt verschiedene Theorien, aber bis heute weiß niemand wirklich, wer Nakamoto ist oder war.

Lange wurde ein 64-jähriger japanisch-amerikanischer Ingenieur aus Kalifornien namens Dorian Satoshi Nakamoto als Erfinder des Bitcoin verdächtigt. Der Mann hat jedoch jegliche Beteiligung an der Kryptowährung bestritten.