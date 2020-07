Iranisches Passagierflugzeug attackiert, Israel oder USA verantwortlich?

Das über Damaskus fliegende Personentransportmittel wurde von zwei Kampfjets des amerikanischen Typs F-15 angegriffen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Iranischen Medien zufolge konnte das Passagierflugzeug der privaten Fluggesellschaft Mahan Air trotz aggressiver Bedrängung den Flug fortsetzen und sicher in Beirut landen. Die unschuldigen Zivilisten stehen unter Schock, auf Videoaufnahmen hört man ihre angsterfüllten Schreie. Wer genau für diesen unverständlichen Angriff verantwortlich ist, ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Allerdings besteht die begründete Vermutung, dass es sich nur um israelische Jets handeln könnte. Das israelische Militär dringt laut dem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums regelmäßig „unsichtbar“ in den syrischen Luftraum ein: „Für den israelischen Generalstab wird dieses Vorgehen zu einem charakteristischen Merkmal der israelischen Luftwaffe. Israel führt militärische Operationen über Syrien durch, indem es sich hinter dem Radarschatten von zivilen Passagierflugzeugen versteckt, um so Vergeltungsaktionen der syrischen Luftverteidigungskräfte zu entgehen.“, so der russische Sprecher, Igor Konaschenkow. Der letzte bestätigte Vorfall datiert auf den 7. Februar dieses Jahres.

Von anderen Journalisten, wie der BBC-Korrespondentin Nafiseh Kohnavard, wird allerdings berichtet, dass es sich hierbei, nach Auskünften des iranischen Piloten, um Soldaten der US-Airforce gehandelt habe. Auch die staatliche syrische Medienagentur Sana zitierte den Pressevertreter der Luftwaffe mit den Worten: „Ein Flugzeug, das zur US-geführten Koalition gehören soll, fing ein iranisches Verkehrsflugzeug in syrischem Luftraum im Gebiet von Al-Tanf ab und zwang den Piloten, in scharfen Sinkflug zu gehen. Dies führte zu kleineren Verletzungen bei Passagieren.“

Auch wenn noch kein klares Urteil gefällt werden konnte, ist es mehr als offensichtlich welcher Interessengruppe dieser Vorfall gedient habe. Die permanenten offenkundigen Verstöße der Israelis und Amerikaner im Nahen Osten und die aggressive Hetze gegen den Iran und seine Verbündeten, lässt den andauernden Kriegszustand jedenfalls nicht abschwächen. Von beiden Seiten gibt es noch keine Meldung zu dem kuriosen Vorfall.

