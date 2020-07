„Abtastgerät“ oder Waffe? – Russland soll Weltraumwaffe getestet haben

Wie das US-amerikanische und britische Militär berichteten, soll das Land eine Anti-Satellitenwaffe abgefeuert haben.

Das Pentagon beschuldigte die Russen, eine neue Weltraumwaffe getestet zu haben, und erklärte daraufhin, dass eine solche “Aggression” die Bedeutung der US-Raumstreitkräfte, der „Space Force“, bestätige. Russland will mit dem neuen System wohl Satelliten beschädigen oder zerstören können. Die US-Seite behauptet, es gebe auch entsprechende Beweise. Man sei bereit und entschlossen, Aggressionen abzuwehren und das Land, unsere Verbündeten und die Interessen der USA vor feindlichen Handlungen im Weltraum zu schützen“, wie John Raymond, der Kommandeur des US-Weltraumkommandos, erklärte.

Ob jenes Ereignis tatsächlich geheim und militärisch operativ war, bestreiten die Russen vehement. Die russische Raumfahrtentwicklung habe einen neuen “Inspektor-Satelliten” getestet, der ein anderes russisches Weltraumobjekt aus der Ferne gescannt hat. “Wertvolle Informationen über den technischen Zustand des getesteten Objekts”, seien dabei erfolgreich getestet worden. Das Projekt wurde auch öffentlich in den Medien publiziert und fand immerhin schon am 15 Juli statt. Deshalb war zu Beginn nicht klar, warum es mehr als eine Woche dauerte, bis die USA und ihr Verbündeter England auf den Test reagierten, zumal er in den russischen Medien bereits umfassend publik gemacht worden war.

Das Pentagon und Moskau beschuldigten sich bereits mehrmals in Sachen einer Weltraum-Militarisierung. Auch Länder wie China und Indien haben in der Vergangenheit bereits Antisatellitenwaffen getestet und entsprechende Tests im Weltraum durchgeführt. Während die „Space Force“ permanent durch ihr riesiges Budget aufrüstet, verurteilt die amerikanische Behörde jede Bestrebung anderer Länder den Weltraum zu untersuchen. Die Scheinheiligkeit der US-Amerikaner scheint offenbar grenzenlos zu sein.

