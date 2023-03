Mädchengruppe mit „Migrationshintergrund“ misshandelt 13-Jährige in Heide stundenlang

Autor: A.R. Bilder: PxHere Lizenz: –

Eine Gruppe von Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren hat eine 13-Jährige in Heide, Schleswig-Holstein, stundenlang misshandelt und gedemütigt. Videos der Tat kursieren derzeit im Internet. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täterinnen ermitteln, versucht aber gleichzeitig, die Verbreitung des Videos zu verhindern. Warum wohl?

Eines der Videos, das mit einem Smartphone aufgenommen wurde, zeigt die Mädchen, die Zigarettenasche auf den Kopf des Opfers kippen, Cola über sie schütten und sie schlagen. Trotz mehrfachem Flehen und Bitten des Opfers sie und im speziellen ihre Nase zu verschonen, haben die Peinigerinnen es richtig genossen, die Deutsche zu misshandeln und zu demütigen. Sie befahlen ihr sich hinzuknien, die Augen zu schließen und beschlossen wer sie als Nächstes schlagen darf.

Die Mutter des Opfers berichtet, dass das Videomaterial nicht ansatzweise das gesamte Ausmaß der Tortur zeigt. Die Täterinnen sollen auch Zigaretten auf der Wange des Mädchens ausgedrückt und ihre Haare angezündet haben. Das Opfer konnte schließlich fliehen und wurde von einem Passanten in Schutz genommen. Die 13-Jährige befindet sich bis heute in ärztlicher Betreuung in einer Tagesklinik.

Die Polizei hat die mutmaßlichen Täterinnen ermittelt und führt derzeit Vernehmungen durch. Die Beamten haben sich nicht dazu geäußert, ob Vorstrafen bei den mutmaßlichen Täterinnen vorliegen. Eine Anzeige wurde direkt nach dem Vorfall erstattet. Was natürlich nicht gesagt wird, dass es sich bei den gezeigten Täterinnen offensichtlich um Jugendliche mit Migrationshintergrund handelt. Im Gegenteil, die Polizei versucht den Fakt auch noch bewusst zu verschweigen. Man möchte ja keinesfalls Rassismus aufkommen lassen! Als ob das unser größtes Problem wäre…