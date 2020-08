Pandemie-Putsch

Erschreckende Parallelen?!

Vor einigen Jahren las der Verfasser dieser Zeilen das Buch: Wie man einen Militär-Putsch inszeniert.

Die Autoren – darunter ein ehemaliges Mitglied britischer Spezialkräfte, welche diesbezüglich in ehemaligen Kolonien Erfahrung haben – beschrieben einen fiktiven Militärputsch in Großbritannien. Die Erzählung wurde mit Berichten über historische, tatsächlich stattgefundene Machtübernahmen durch das Militär ergänzt.

Europa 2020. Wie plane ich einen Putsch? Bundeswehr oder Bundesheer rücken aus den Kasernen aus. Fernseh- und Radiostationen werden besetzt. Die Sender müssen fortan die Verlautbarungen der Regierung verkünden. Bleiben Sie zu Hause. Bewahren Sie Ruhe. Folgen Sie den Anweisungen der Regierung.

Personen, welche den Anweisungen zuwiderhandeln werden verhaftet und als asoziale Elemente an den Pranger gestellt. Zusätzlich können noch ausländische Kräfte, die an einer subversiven Agenda arbeiten beschuldigt werden.

Die Grenzen werden geschlossen. Polizei führt intensive Kontrollen durch, um das Aus- wie Einreiseverbot durchzusetzen. Demonstrationen gegen die Maßnahmen müssen rigoros unterbunden werden.

Das gesellschaftliche Leben wird auf ein absolutes Minimum zurückgefahren. Keine Konzerte, keine Veranstaltungen, vorgezogene Sperrstunden, punktuelle Alkohol- wie Rauchverbote. Ausweitungen denkbar.

Sofortige Schließung von Kindergärten, Schulen und Universitäten. Wiedereröffnung darf erst nach erfolgreicher Implementierung eines neuen, die Maßnahmen propagierenden Lehrplans – den das gesamte Erziehungspersonal verinnerlicht hat – erfolgen.

Die Fabriken, Manufakturen und Betriebe werden geschlossen, bis das neue Regime geeignete Formen gefunden hat, die neuen Richtlinien durchzusetzen.

Eine ökonomische Krise wird freudig in Kauf genommen, um die postmodernen Kulaken ins Elend zu stürzen und diese vom Staat und somit vom Regime abhängig zu machen.

Lächerlich. Absurd. Utopisch. Unmöglich.

In der Tat. Mit Bundeswehr und Bundesheer. Deren Aktionsradius beträgt nurmehr wenige Kilometer. Aber mit Hilfe der Pandemie und der Bürokratie durchaus umzusetzen.

Am Freitag wird der Kanzler eine weitere Ausweitung der Maskenpflicht verkünden. Am Samstag wird in Berlin die Demonstration gegen die überzogenen Virus-Maßnahmen verboten. Frankreich wird die Maskenpflicht an allen Arbeitsplätzen umsetzen.

In Deutschland müssen Kinder acht Stunden am Tag die Maske tragen. Sie dürfen nicht miteinander sprechen und teilweise dürfen sie nicht einmal trinken oder essen.

Putsch? Diktatur? Lächerlich? Überzogen? Übertrieben? Realität?

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Zentralbibliothek Zürich Lizenz: –]