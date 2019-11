Papa ante Portas 2.0

Man ist immer wieder erstaunt. Über das eigene Nichtwissen sowie über das Wissen der Kinder. Die Tiefsee ist schlechter erforscht als die Oberfläche des Mondes. Ein Tiefseefisch ähnelt dem anderen. Nein. Nein. Dies ist ein Anglerfisch. Dies ist ein Fangzahnfisch.

Papa erkennt den Unterschied nicht. Aber es heißt ja, das Genie beherrscht das Chaos. Samurai von Lego bemannen das Piratenschiff. Sie landen an der Küste, um sich dort Römern von Playmobil gegenüberzusehen. Besagte Römer waren zuvor in Auseinandersetzungen mit Rittern, Wikingern, Piraten etc. verwickelt.

Plötzlich taucht ein Boot mit Taucher auf, welches ein Tyrannosaurusskelett entdeckt. Erwähntes Skelett findet den Weg ins Museum. Etc. Wenn dem geneigten Leser ebenso schwindlig ist, wie dem Verfasser dieser Zeilen, liegt dies ganz einfach im Umstand mangelnder Phantasie begründet.

Papa macht sich Sorgen. Wenn der jüngere Lieblingssohn Jahrhunderte, Kontinente sowie Themenwelten miteinander vermengt, wird er sich später in Geschichte und Geographie schwertun.

Tatsächlich sind die Sorgen völlig unbegründet. Bereits der ältere Lieblingssohn hat sich einen Spaß daraus gemacht, Piratenschiffe in Fußballstadien umzubauen oder mittelalterliche Ritterburgen durch Festungen des 18. Jahrhunderts zu ergänzen.

Dinosaurier wurden in unterschiedlichen Maßstäben erstanden. So war der Giganotosaurus plötzlich kleiner als der Spinosaurus, weil ersterer das zähnestarrende Maul öffnen konnte.

Heute ist der ältere Lieblingssohn am Infotag seiner Schule für den Sprachenstand eingeteilt. Weil er auf sämtliche Tests in Spanisch ein Plus hat. Es besteht somit keine Befürchtung, dass er Brasilien mit Argentinien verwechselt etc. Es wird auch im Hinblick auf den jüngeren Lieblingssohn keine Befürchtung bestehen, dass er später Groß- und Kleinschreibung verwechselt.

Der geneigte Leser stellt sich womöglich die Frage, warum der Verfasser dieser Zeilen dies schildert. Möglicherweise möchte der geneigte Leser eine ebenso harmlose wie normale Geschichte über alltägliche Kindererziehung lesen.

Um den psychotischen Wahnsinn über missbrauchte Transgenderkinder sowie depressive Klimawahnkinder mitsamt ihrer schädigenden, krankhaften Eltern- sowie Lehrerschaft für einen kurzen Moment zu vergessen. Oder auch nicht…

[Autor: G.B. Bild: www.flickr.com/Tim Evanson Lizenz: CC BY-SA 2.0]