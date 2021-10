Politcial Correctness: Cambridge überprüft Kinderbücher

Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Andrew Dunn

10.000 Bücher werden auf „schädliche Inhalte in Bezug auf Sklaverei, Kolonialismus und Rassismus” überprüft. Unbearbeitete Versionen sorgten bei einer ähnlichen Aktion Anfang des Jahres für Verkaufssteigerungen von fast sechs Millionen Prozent!

Das britische Arts and Humanities Research Council soll Autoren entblößen, die “historisch versklavte, kolonisierte oder verunglimpfte Menschen beleidigen”. Dieser politische Auftrag kostet dem Steuerzahler 80.633 Pfund. Das Projekt wird gemeinsam mit der Universität von Florida durchgeführt.

Auf dieser Liste steht unter anderem Laura Ingalls Wilder. Sie ist die Autorin des Buches „Little House on the Prairie” aus dem Jahr 1935. Wegen ihrer „stereotyper Darstellungen der amerikanischen Ureinwohner” kommt ihr Buch auf den Index der Political Correctness. Auch der Schöpfer von Dr. Seuss, Theodor Seuss Geisel ist wegen „offenkundiger schwarzer Schminke” und anderern kulturellern Unsensibilität nun problematisch. Der Autor von „Der Zauberer von Oz”, L. Frank Baum, wurde ebenfalls wegen der „weißen Vorherrschaft” in seiner Kurzgeschichte „Bandit Jim Crow” von 1906 angeklagt.

Nun sollen sogenannte „Trigger Warnungen“ auf schädliche Inhalte für intersektionale Identitäten hinweisen. Damit wolle man Forscher, Kinder und allgemeine Leser vor Beleidigungen oder Verletzungen schützen.

Die Hochschule begründete ihr Vorgehen damit, die Welt weniger rassistisch machen zu wollen. Es wäre eine „Vernachlässigung unserer Pflicht als Torwächter beiläufigen Rassismus” zuzulassen, hieß es. Diese Bücher müssen „weniger schädlich” gemacht werden, um Geschichten von „Vielfalt” und nicht „Anekdoten der Unterdrückung” zu erzählen.

Anfang dieses Jahres, nachdem der Verlag Penguin Random House angekündigt hatte, die Veröffentlichung von sechs Werken des Autors von Dr. Seuss-Büchern einzustellen, kam es zu einem regelrechten Kaufrausch. Die Verkäufe des Buches “McElligot’s Pool” stiegen bei Amazon etwa innerhalb von 24 Stunden um 5,78 Millionen Prozent. Die Verkäufe eines anderen gestrichenen Werkes, „If I Ran the Zoo”, explodierten um 835.000 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung ist wohl auch nach dieser Aktion der politisch Korrekten zu erwarten.