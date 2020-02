Reaktionäres Tagebuch

Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. So schwächte einst Bruno Kreisky ein Zitat von Stalin ab: Dankbarkeit ist eine Krankheit der Hunde. Natürlich hatte Stalin unrecht. Natürlich hatte Kreisky recht.

Jedoch sollte eine Kategorie eine Politische sein: Politisches Gespür.

Nachdem der neugewählte SJ-Vorsitzende Paul Stich erklärte, dass die SJ Rendi-Wagner in der Mitgliederbefragung nicht unterstützen werde, reagierte Rendi-Wagner folgendermaßen: Sie habe dafür gesorgt, dass Julia Herr, die Vorgängerin*In von Stich in den Nationalrat kommt.

Rendi-Wagner bekommt gerade eine wichtige Lektion in politischen Belangen erteilt. Die Vertrauensfrage sollte nicht inflationär verwendet werden. Und mit Unterstützung von Leuten, welche einem Posten, Karriere etc. verdanken, darf man schon gar nicht rechnen. „Quid pro quo“ hat nur so lange Gültigkeit, so lange „Cui bono“ Gültigkeit besitzt. Politische Schuldscheine sind wie Gutscheine. Sie haben ein Ablaufdatum.

Frau Dr. Rendi-Wagner hat zum Corona-Virus mit Sicherheit einiges zu sagen, welches einer größeren Kompetenz entspringt, als der amtierende Gesundheitsminister vorzuweisen hat. Schuster bleib bei Deinen Leisten.

In diesem Sinne muss der Verfasser dieser Zeilen etwas tun, wovon er selbst überrascht ist. Merkel verteidigen. Die Linkspartei hat eine Anzeige gegen die deutsche Bundeskanzlerin und weitere Mitglieder der Bundesregierung eingebracht. Verdacht: Beihilfe zum Mord.

Ramstein „US Air Force Base“ in Deutschland soll über eine Relais-Station verfügen, welche es den amerikanischen Truppen erlaubt, ihre Drohnen im Nahen Osten auch von Amerika aus zu steuern. Die Liquidation des iranischen Generals Suleiman durch eine Hellfire-Rakete, abgefeuert von einer Reaper-Drohne, betrachtet die Linke als Mord. Und somit sieht die Linkspartei die Bundesregierung als Beihelfer zum Mord.

Karneval und Fasching sind vorbei. Die Linke dreht jetzt erst richtig auf. Dieselbe Linke, die beim Gedenken an Dresden noch schrieb: Bomber Harris, do it again.

Und diese Linke ist für die Union noch immer das geringere Übel als die AfD. Sie zeigt CDU- und SPD-Mitglieder der Bundesregierung wegen Beihilfe zum Mord an. Weil ein Terrorist durch einen NATO-Partner gerichtet wurde, der auf die Logistik des deutschen Bündnisgebietes zurückgreift. Sie reißt die verheilten Wunden des Zweiten Weltkrieges zwischen Anglo-Amerikanern und Deutschen völlig unnötig wieder auf.

Dieser Linkspartei Thüringen auszuliefern wird als Beihilfe zum politischen Selbstmord der Union in die Geschichte eingehen.

Da noch gerade die Rede war von einer unfreiwilligen Verlängerung des Faschings durch Politiker. Der Kärntner Landeshauptmann Kaiser von der SPÖ hat vor Jugendlichen eine Rede gerappt. Da fällt dem Verfasser dieser Zeilen der Film „Last Boy Scout“ ein. „Ich will Dich einmal schreien hören.“ „Brauchst bloß einen Rap aufzulegen…“

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/ID:DFSD0412914 / 021217F1851U004 Lizenz: –]