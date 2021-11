Russischer Musiksender muss 14.000 Dollar Strafe zahlen

Autor: A.T. Bild: Wikipedia/ООО «Муз-ТВ Операционная компания»

Der russischen Musiksender “MuzTV” ist schuldig befunden worden, „nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen“ unter Jugendlichen gefördert zu haben. Der Sender musste das Höchstmaß an Strafe zahlen. Die Sendung war nicht als 18+ gekennzeichnet und wurde tagsüber ausgestrahlt.

Die Gerichtsentscheidung folgte auf einen Hinweis der russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor im Juni. Die Ausstrahlung der Muz-TV Music Awards wurde analysiert und für nicht jugendfrei befunden. Gezeigt wurde die Übertragung einer Preisverleihung in der die Popstars Philipp Kirkorov und Dava in einem weißen Cabrio, umgeben von Blumen und „barbusigen“ Männern, ankamen und sich bewusst „tuntig“ verhielten.

In weiteren nicht altersgeschützten Programm des Musiksenders sollen sich zwei Männer leidenschaftlich geküsst haben. Weitere Aufnahmen zeigen auch den berühmten Blogger Igor Sinyak in einem Kleid sowie TikTok-Stars Danya Milohin in einem Outfit, das halb aus einem Smoking und halb aus einem rosa Kleid bestand. Letzten Monat kontaktierten zwei Abgeordnete der russischen Regierungspartei den Generalstaatsanwalt, nachdem sich zwei männliche Komiker in einer landesweit ausgestrahlten TV-Comedy-Show geküsst hatten. Die Politiker befanden dies als “ekelhaft”.

Russland beschloss 2013 ein Gesetz, das umgangssprachlich als “Schwulen-Propaganda-Gesetz” bezeichnet wird und die Förderung “nicht-traditioneller sexueller Werte bei Minderjährigen” einschränkt. Das Gesetz wurde international kritisiert und von seinen Gegnern im In- und Ausland als Angriff auf die Rechte von LGBTs bezeichnet.