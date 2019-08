Schlagzeilen zum Tag – 1. August 2019

CDU nur mehr drittstärkste Kraft in Thüringen

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl sieht die Umfrage die Christdemokraten mit nur noch 21 Prozent auf Rang drei abgerutscht. Im März war die CDU mit 28 Prozent stärkste Kraft. Bei der aktuellen Umfrage liegt erstmals die Linke vorne, die laut Infratest-dimap mit einem Prozentpunkt auf 25 Prozent zu legen können. Gefolgt von der AfD mit 24 Prozent, die im Vergleich zur letzten Umfrage sich um vier Prozent verbessert hatte. Die SPD erhält weiterhin negative Resonanz und muss mit einem Rückgang von elf auf acht Prozent rechnen. Bangen um den Einzug in den Landtag muss die FDP, die derzeit bei fünf Prozent liegt.

USA: Kampfflieger Navy F/A-18E Super Hornet abgestürzt

Nach Angaben der Marineluftwaffe ist das Flugzeug abgestürzt. Der Gesundheitszustand des Piloten ist derzeit unbekannt. Eine Rettungsaktion ist derzeit im Gange, sagten Marineoffiziere.Der Absturz ereignete sich in der Nähe vom Death Valley National Park in einem Gebiet, das als “Star Wars Canyon” bekannt ist und seit den 1930er Jahren vom Militär für die Ausbildung genutzt wird.

Siemens: Auftrag für Guantánamo

Siemens hat vom US-Verteidigungsministerium einen 829 Millionen Dollar schweren Auftrag für den US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay auf Kuba erhalten. Die USA beauftragte den deutschen Konzern mit dem Aufbau und der Wartung einer effizienteren Energieversorgung des Stützpunkts. Der Vertrag läuft bis April 2043.

Einen Auftrag den Siemens gerade gut brauchen kann: Im zweiten Quartal dieses Jahr sank der Ebit des Industriegeschäfts um 12 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro und verfehlte damit deutlich die Erwartungen der Analysten. Im Durchschnitt wurde mit 2,19 Milliarden Euro gerechnet. Auch das Energiegeschäft „Gas and Power“ verzeichnete eine Abnahme von 11,3 auf 9,6 Prozent.

Japan erlaubt Züchtung Mischwesen aus Mensch und Tier

Laut dem Fachjournal Nature , hat die Regierung in Tokio die entsprechenden Experimente dem Forscher Hiromitsu Nakauchi erlaubt. Damit ist er der Erste Stammzellenforscher weltweit, der Chimären erzeugen darf. Nakauchi arbeitet schon länger an tierischen Embryonen, die auch menschliche Stammzellen in sich tragen. Zu einer Geburt konnte es aufgrund der Gesetzeslage bisher nicht kommen.