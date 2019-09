Schlagzeilen zum Tag – 25. September 2019

Irmgard Griss: „Es war Hasardspiel“

Die 72-Jährige NEOS-Abgeordnete gab ihren Rücktritt bekannt und wird sich am Mittwochabend endgültig aus dem Parlament verabschieden. Ihre Politik-Bilanz fällt durchwachsen aus. Einst war die Ex-OGH Präsidentin der Hoffnungsschimmer für eine tatsächlich unabhängige Bundespräsidentschaftskandidatin, doch schon bald näherte sich Griss der liberal, global-sozialistischen Mainstream- Geisteshaltung an.

„Kriminelles Netzwerk“ greift FPÖ auch bei NR-Wahl an

Der FPÖ-Chef Norbert Hofer äußerte sich online zu den neuesten „Enthüllungen“ über die mutmaßlich falsch abgerechneten Spesen seines Vorgängers Heinz-Christian Strache. Hinter diesen Veröffentlichungen vermutet der Parteiobmann dasselbe Netzwerk, das auch für das “Ibiza-Video” verantwortlich ist.

“Seit mehr als fünf Jahren wird hier mit hoher krimineller Energie und mit der klaren Absicht gearbeitet, die FPÖ schwer zu schädigen oder gar zu vernichten. Es handelt sich dabei um einen Angriff auf die gesamte Demokratie in unserer Heimat Österreich,” erklärte Hofer in seinem Facebook Beitrag.

Greta Thunberg – ein glückliches, junges Mädchen

Nach der emotionalen Wutrede, in der Thunberg tränenunterdrückend den UN- Staats- und Regierungschef vorwarf „ihre Träume und Kindheit gestohlen zu haben“ kommentierte, der nicht anwesende, Donald Trump, spöttisch ihren Auftritt auf Twitter.

„Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen!“, schrieb der Präsident Dienstagnachts.

„Die Grüne“ holen absolute Mehrheit

Der Verein SOS Mitmensch veranstaltete eine symbolische Wahl – vor der Wahl. An dieser Elektion konnten alle Menschen teilnehmen, die in Österreich leben, eingeschlossen den Nicht- Staatsbürgern. Nun sind die Ergebnisse der “Pass egal Wahl” bekannt: Die Grünen holten die absolute Mehrheit mit 51,9%, ÖVP und FPÖ hätten mit 1,5% und 0,8% nicht einmal den Einzug in den Nationalrat geschafft. Die SPÖ wäre mit 27,5 Prozent zweitstärkste Kraft geworden.

An insgesamt 15 Orten in allen neun Bundesländern wählten so viele Teilnehmer wie noch nie: SOS Mitmensch teilte mit, dass insgesamt 2.900 Wählern mitmachten.

Trump Impeachment zerrüttet asiatische Wirtschaft

Das eingeleitete Amtsenthebungsverfahren der Demokraten im Repräsentantenhaus verstärkte weiters die Besorgnis der asiatischen Anleger angesichts der bereits von den Handelsspannungen hergenommenen Börsen in der größten Volkswirtschaft der Welt. Fast alle Indizes verzeichneten starke Rückgänge.