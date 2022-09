Stromdesaster

Autor: Manfred Tisal Bild: PxHere „Stell dir vor, es geht das Licht aus“ Ahnungslos wie real der Liedtext, gesungen von Paul Hörbiger vor mehr als 60 Jahren, heute sein könnte. Aber es muss uns jetzt in der bereits von Stromerzeugern und E-Granden in unserem Land prognostizierten Energiekrise bewusst sein, dass nicht nur das Licht, sondern alles ausgehen könnte, was auch nur im Entferntesten mit Strom zu tun hat. Pumpen als notwendiger Bestandteil aller Heizformen, egal ob Öl, Pellets, zentral befeuerte Heizanlagen, Infrarotheizungen, Wärmepumpen usw. bleiben kalt und lassen uns in unseren vier Wänden frieren.

E-Herde, Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Radios, Fernseher und alles, wofür man einen Stromanschluss oder eine Steckdose benötigt, steht still. Auch den Akkus, die man vorsichtshalber lädt, geht einmal der „Saft“ aus und damit verweigert auch das Handy die Möglichkeit damit zu telefonieren und mit den Seinen in Kontakt zu treten. Viel mehr Chaos bereitet das Einkaufen. Einen Stopp gibt es schon bei den automatischen Eingangstüren mit Lichtschranken. Ein Szenario, das alles übertrifft, was wir alle nicht zu hoffen wagen. Ein, zwei Tage geht ja noch, aber was wenn dieses, wie gesagt jetzt schon prognostizierte Blackout wirklich eintrifft und länger dauert? Vielleicht wäre es gut, jetzt Vorsorge zu treffen.

Einen Holzofen kaufen? Wartezeit derzeit sechs Monate. Holz kaufen? Holz ist vorhanden, aber derzeit um 130 % teurer als vor einem Jahr. Lebensmittel einlagern. Konserven sind jedoch im Preis enorm gestiegen und unbegrenzt haltbare Lebensmittel werden zur Mangelware. Nudeln und Reis zum Beispiel. Und das tägliche Brot belastet das Haushaltsbudget wesentlich mehr als vor einem Jahr, als Putin die Ukraine noch nicht „überrumpelt“ hat.

Man beginnt sich die Frage zu stellen, was wir eigentlich selbst produzieren? Viel mehr interessiert aber Frau und Herrn Österreicher, warum eine Regierung die vertrauensvoll gewählt wurde, dieser Preistreiberei, egal in welchen Bereich sie stattfindet, tatenlos zusieht. Sie steckt Geld in den Rachen jener, die nichts dazu beigetragen haben, das unser Land zu dem wurde, was es ist und worauf wir stolz sein können.

Es ist an der Zeit, dass sich etwas ändert. Angesichts der derzeitigen Situation, vor allem was die Politik und deren „Vertreter“ anbelangt, stelle ich die letzte Frage. Was können wir denn erwarten und womit müssen wir uns abfinden?

Manfred Tisal ist Kabarettist, Moderator, Autor und Journalist.