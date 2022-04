Unfassbar: Deutsches Ministerium setzt „weiß sein“ mit Rassismus gleich

Autor: A.T. Screenshot “Regenbogenportal”

Das „Regenbogenportal“ des Bundesministerium für „Famlie, Senioren Frauen und Jugend“ klärt über die neuen Rassegesetze auf. Die Worte sprechen für sich:

„Der Begriff “weiß” beschreibt eine gesellschaftliche Position, in der Menschen nicht negativ von Rassismus betroffen sind, sondern vielmehr von diesem profitieren. “Weiß” bezieht sich dabei nicht auf die Hautfarbe oder sonstige Eigenschaften von Menschen. Weiß-Sein gilt in unserer Gesellschaft als Norm und weiße Menschen genießen gegenüber Schwarzen und People of Color gesellschaftliche Vorteile, zum Beispiel auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt.“

Und weiter:

„Im Gegensatz zu “Schwarz” ist “weiß” keine empowernde Selbstbezeichnung und wird deswegen klein, manchmal auch kursiv geschrieben.“

Offensichtlich wird den Deutschen vorgeschrieben, wie sie zu denken, zu reden und zu handeln haben … Das ist grün.