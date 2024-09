ZDF-Umfrage: AfD auch in Brandenburg vorne

Autor: W.T. Bild: Wikipedia/Dr. Frank Gaeth Lizenz: CC BY-SA 4.0

Es wird nun schon zur Gewohnheit. Die AfD treibt die anderen Parteien in der BRD vor sich her. Das trotz der vernichtenden Medienkampagne gegen sie und auch trotz der Ausgrenzungsattacken der machtversessenen Altparteien. „Trotz“ ist womöglich gar nicht der richtige Ausdruck, man müsste wahrscheinlich sogar sagen „wegen“.

Die Wähler in den ehemaligen Ostländern Deutschlands, ob in Sachsen, Thüringen oder nun auch in Brandenburg unter Hans-Christian Berndt sind beileibe nicht so dumm wie sie von CDU, SPD oder den Grünen gerne hingestellt werden. Längst haben sie den Hintergrund für die Verteufelung der AfD ausgemacht. Es geht den etablierten Parteien nur um Machterhalt und um die Versorgungsmöglichkeit von Parteifunktionären. Nicht umsonst haben sie schon mehrfach die Position gewechselt und geben nun, nach all dem Chaos, das sie angerichtet haben, Standpunkte der AfD als ihre eigenen aus. Natürlich tragen dazu auch die Morde und Attacken von Asylwerbern bei, die längst das Merkel-Wort „Wir schaffen das“ vernichtend widerlegt haben.

Doch nun zu den Umfragezahlen: Laut ZDF kommt die AfD auf 29 Prozent. Drei Prozentpunkte vor der SPD, die noch 26 Prozent erreichen dürfte. Abgeschlagen ist die CDU mit 15 und das BSW mit 14 Prozent. Um den Einzug ins Landesparlament kämpfen die Grünen, die gerade noch bei fünf Prozent liegen. Für die Linken und die Freien Wähler dürfte der Zug abgefahren zu sein. Sie würden höchstens drei Prozent erreichen.