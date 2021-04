Vielgeplagte Menschheit

Jährlich verhungern weltweit so viele Kinder wie Corona bis jetzt Opfer forderte

Dieser Text wird höchstwahrscheinlich mit einem Schattenbann belegt durch die Algorithmen von Google & Co. Wie viele andere Texte auch. Ob der „unseriösen“ Darstellung der Fakten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Daher setzt der Verfasser dieser Zeilen eine persönliche Warnung voran. Hypochondern wird vom Lesen dieses Textes abgeraten.

Ad res: Wie viele Menschen sterben eigentlich? Und woran sterben die Menschen eigentlich? Es ist müßig festzustellen, dass seit einigen Monaten ein flüchtiger Blick in die Medien genügt, um den Eindruck zu bekommen, die Menschen sterben wie die Fliegen an Corona.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Statistiken, welche natürlich mit Vorsicht „genossen“ werden müssen. Der Satz – Das Königreich der gefälschten Zahlen ist nur eine Provinz im Imperium des bösen Willens – stammt nicht ohne Grund von einem Afrikaexperten. Stephen Smith kennt die Entwicklungsländer und die dortigen Verhältnisse. Zahlenangaben mit Komma sind grundsätzlich lächerlich. Aber grosso modo lohnt sich das Risiko.

Die Menschen sterben …

Nun denn: Jährlich sterben über 55 Millionen Menschen weltweit. Die häufigsten Todesursachen sind Herz-Kreislauferkrankungen, Lungenkrankheiten, Diabetes, Nierenleiden, Diarrhö.

An Malaria sterben über 400.000 Menschen, Tuberkulose 1,4 Millionen, Grippe 300.000 bis 700.000, AIDS 700.000. An Lungenentzündungen sterben 800.000 Kinder. An Hunger drei Millionen Kinder.

Die Rangfolge der gefährlichsten Tiere:

Mücken: 725.000 Schlangen: 50.000 Hunde: 25.000 Tse-Tse-Fliegen: 10.000 Raubwanzen: 10.000 Schnecken: 10.000 Krokodile: 1.000 Elefanten: 100 Haie: 10

An Corona sind bislang 3,12 Millionen Menschen verstorben. Die Frage ob an oder mit Corona ist mittlerweile sattsam bekannt.

Alle müssen geimpft werden …

Schnoddrig? Gleichgültig? Empathielos? Keineswegs. „Ärzte ohne Grenzen“ spricht mittlerweile davon, dass die gesamte Welt geimpft werden muss, bevor die Pandemie als beendet betrachtet werden kann. Und dann sind da noch die Mutationen.

Dies erinnert an den Waffenhändler Yuri Orlov. Die Hälfte der Menschheit ist bewaffnet. Wie bewaffne ich noch die andere Hälfte …

Kinder sind wohl nichts wert?!

800.000 Kinder, welche an Lungenentzündung sterben, sowie drei Millionen Kinder, welche an Unterernährung sterben, sind offenbar keine Multi-Milliarden-Kampagnen wert. Ebenso wenig Millionen ungeborenen Lebens, welches keinen Schutz genießen darf.

PS: 2,2 Millionen Menschen kommen bei Arbeitsunfällen ums Leben. Den Lockdowns sei Dank, wird diese Zahl sinken…