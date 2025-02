Autor: Red.

In Vorfeld der erwarteten Münchner Sicherheitskonferenz kam es in Wien zu einer Veranstaltung von Experten aus Politik, Militär und Journalismus, welche sich ernsthaft Gedanken über die Sicherheitssituation in Europa gemacht haben. Thomas Bachheimer und der Analytiker Patrick Poppel versuchten eine objektive Einschätzung aller Szenarien zu erhalten.

Beiträge von Andreas Mölzer (Ehemaliger EU Abgeordneter und Herausgeber des Magazins ZurZeit), wie auch die deutschen Landtagsabgeordneten Lindemann und Tilschneider analysierten die aktuellen Probleme innerhalb der Europäischen Union. Brigadegeneral Dimitar Schivikov aus Bulgarien sieht in der Wahl von Donald Trump zum US Präsidenten eine Möglichkeit auf Frieden in der Ukraine.

Insgesamt wurde festgestellt, dass Europa vor großen sicherheitspolitischen Herausforderungen steht und die Europäische Union aktuell nicht in der Lage ist auf alle Probleme adäquat zu reagieren.

Hier können Sie sich die gesamte Veranstaltung ansehen!