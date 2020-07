Wegen der Verletzung der Privatsphäre von Kindern: TikTok in den USA auf dem Prüfstand

Die Vereinigten Staaten überprüfen derzeit ein Verbot der chinesischen App TikTok, die innerhalb kürzester Zeit 500 Millionen Nutzer weltweit aufgebaut hat.

Kurze Videoclips, zu einem großen Teil Comedy- und Tanzvideos, sorgen für Unterhaltung und Engagement. Gerade weil einzelne Videos millionenfach angesehen werden und die Nutzer oftmals minderjährig sind, sorgt das auch für Kritik.

In einem Abkommen 2019 traf die US-Regierung mit TikTok die Vereinbarung, in Zukunft Inhalte von Nutzern im Alter von 13 Jahren und jünger zu entfernen. In einer internen Telefonkonferenz wurde Teilnehmern zufolge von Verstößen gegen das Abkommen gesprochen.

US-Präsident Donald Trump denkt derzeit offen über ein Verbot von TikTok als Vergeltungsmaßnahme für Chinas Verhalten im Umgang mit Covid-19 nach. Details wurden keine genannt. Staatssekretär Mike Pompeo unterstreicht ebenfalls, dass sie sich diese Woche “ansehen” werden, ob es zu einem Verbot von TikTok kommt.

Die Leitung von TikTok betont, dass diese Sicherheit als oberstes Prinzip betrachten. Private Daten haben sie niemals an die chinesische Regierung ausgegeben und würden das auch nicht auf Anfrage tun, betont ein Sprecher des Medienkonzerns.

[Autor: L.S. Bild: Kon Karampelas on Unsplash Lizenz: –]