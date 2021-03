Wieder Helicoptergeld für die Bürger

Von Walter Tributsch: Die Sparmaßnahmen der Bürger steigen in Coronazeiten auch in Europa. Sparen in Krisenzeiten mag für den Einzelnen vernünftig erscheinen, ist aber für viele Betriebe tödlich. Wird es nach dem Ende der Coronakrise zu einer raschen Erholung der Wirtschaft kommen? Aus zurückliegenden Pandemien wie der Spanischen Grippe vor gut 100 Jahren können nur sehr eingeschränkt Rückschlüsse gezogen werden.

[Autor: – Bild: PxHere Lizenz: -]