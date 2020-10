Wien-Wahl: 60:40/70:30/90:10…

Der israelische Historiker Dan Diner hat in seinem Werk „Das Jahrhundert verstehen“ unterschiedliche Deutungslinien als Erklärungsmuster für das 20. Jahrhundert herangezogen. Die nationale Deutungslinie zur Erklärung der Konkurrenzen wie der Machtkämpfe zwischen den Großmächten einerseits. Und die ideologische Deutungslinie zur Veranschaulichung des Ringens zwischen Faschismus, Kommunismus, Liberalismus etc. andererseits. Dass Überschneidungen stattgefunden haben, muss nicht besonders erwähnt werden. Überaus lesenswert ist Dan Diner allemal.

Nun liegt das Ergebnis der Wien-Wahl vor. Gemäß der Links-Rechts-Deutungslinie hat die Linke von etwa 60 auf 70 Prozent zugelegt, während die Rechte von 40 auf 30 abgebaut hat. Die Deutungslinie Opposition-Regierung auf Landesebene spricht für die rot-grüne Stadtregierung mit leichten Gewinnen. Deutungslinie Opposition-Regierung auf Bundesebene spricht klar für die Regierung Kurz mit deutlichen Gewinnen.

Landeshauptmann- bzw. Bürgermeister-Bonus für Ludwig, Kurz-Bonus für Blümel – wenn auch unter den Erwartungen, je nachdem, welche Umfragen man als Bezugspunkt definiert – Hebein-Minus für die Grünen – je nachdem welche Umfragen etc. etc.

Das Spiel der Deutungslinien lässt sich beliebig lange fortsetzen. Je nach Definition der Deutungslinie und ihrer Kriterien.

Jedoch finden Wahlen nicht im luftleeren Raum statt. Wie Experimente, wo die Einflussnahme der Beobachter reduziert werden kann und Wiederholungen unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen stattfinden. Es wäre ebenso töricht wie fahrlässig, zwei kriegsentscheidende Deutungslinien bzw. Rahmenbedingungen außen vor zu lassen. Schließlich ändert man auch nicht willkürlich die Gewichte oder die Maßeinheiten.

Erstens: Das Virus!

Seit Februar 2020 ist es unmöglich – tatsächlich unmöglich – aufzuwachen und nicht an das Virus-Regime erinnert zu werden. Man schaltet den Fernseher ein: Virus. Man schaltet den Radio ein: Virus. Man schlägt die Zeitung auf: Virus. Man schaut auf das Handy: Virus. Man verlässt das Haus bzw. die Wohnung: Menschen mit Masken oder Schilder, welche das Tragen von Masken anmahnen – also Virus!

Über Monate hinweg. Lediglich Polarforschungsstationen oder die Internationale Raumstation könnten jemanden davor befreien. Oder der Staat von Mississippi…

Eine derartige Deutungslinie zu ignorieren oder zu vernachlässigen oder gering einzuschätzen wäre eine groteske Verzerrung der Fakten. Als würde man nach dem Verbot von unabhängigen Gewerkschaften und der Sozialdemokratie „freie“ Wahlen abhalten. Oder nach dem Einmarsch von Truppen eine Volksabstimmung zulassen. Oder nach der Verhaftung von Oppositionellen, Dissidenten, Querulanten etc. etc. man muss die Wahlergebnisse gar nicht mehr fälschen.

Gott sieht Euch in der Wahlurne. Merkel/Kurz nicht. Aber das Virus…

Dementsprechend erinnert das Ergebnis an die Ergebnisse entsprechender Regime: 90 zu 10. 90 Prozent pro Virus-Regime. 10 Prozent contra Virus-Regime.

Die OSZE müsste Beobachter entsenden und erklären, dass keine freien und unabhängigen Wahlen stattgefunden haben. Die Bürger wurden monatelang eingeschüchtert und die Abschreckung hat Tage vor der Wahl massiv zugenommen. Am Wahltag wurden Bürger der Wahllokale verwiesen, weil sie keine Masken trugen, keine eigenen Kugelschreiber mitführten und Wahlbeobachter wurden abgewiesen, weil sie Maskenbefreiungsatteste mitführten.

Was sich wie ein Witz liest, ist die Wahrheit. Ein Bruchteil der Wahrheit. In Weißrussland, Russland, Kirgistan und anderswo wäre bereits längst die Rede von gelenkter, autoritärer Demokratie. Nicht in Österreich. Nicht in Deutschland. Nicht anderswo innerhalb der EU.

In Jahrzehnten wird man sagen: 90 zu 10? Wie in der DDR …

Zweitens: Teile und herrsche!

Die kritischen Stimmen wurden nicht nur eingedämmt. Sie wurden auch aufgesplittet in zwei unversöhnliche Lager. Was 2006 und 2008 noch zu einer gegenseitigen Befruchtung wie Steigerung geführt hat, hat 2020 zu einem Totentanz geführt.

Unterdessen werden die Debatten über Koalitionsvarianten umso heftiger geführt. Ebenso wie zuvor Debatten über Gürtel-Pools, Tauben-Spitäler etc. etc.

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Pymouss Lizenz: CC BY-SA 4.0]