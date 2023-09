Bild: Pete Linforth auf Pixabay

Von Andreas Mölzer: „Eat the Rich“, lautet die alte Maxime der Linken, mit der sie die klassische marxistische Forderung nach Klassenkampf und Enteignung der Reichen modisch bemäntelt. Und tatsächlich sind es in jüngster Zeit immer öfter Neiddebatten, in denen von der linken Seite Enteignungsfantasien gegenüber den angeblich Superreichen zu Tage treten.

