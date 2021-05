ZurZeit-Podcast: Femizide und Realitätsverweigerung

Von Andreas Mölzer: Seit 2015 ist die Anzahl der Frauenmorde in Österreich um 60 Prozent gestiegen. Alleine in diesem Jahr gab es schon neun der so genannten Femizide. Ein erschreckendes Phänomen, das nunmehr auch verstärkt die Politik auf den Plan ruft. Vor allem die Grünen nehmen sich diesem Thema an: mit den Gewaltschutzorganisationen und Frauenrechtlerinnen reden sie dabei nur um den sprichwörtlichen “heißen Brei” herum.

