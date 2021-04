Von Andreas Mölzer: Dass das alte Sprichwort „Feind – Todfeind – Parteifreund“ nach wie vor seine Gültigkeit hat, kann man in diesen Tagen an zahlreichen Beispielen erkennen: ob in Deutschland bei der #CDU; in der #SPÖ, zwischen Ländern und Bund; in der #ÖVP, zwischen Türkisen und Altschwarzen.

Ihr findet unseren Podcast entweder auf “Anchor”:

Oder auf unseren “Youtube“-Kanal.

[Autor: – Bild: Wikipedia/Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten – Regierungsklausur in Krems Lizenz: CC BY 2.0]