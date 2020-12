Erneuter islamischer Terroranschlag in London?

Ein Pkw rast in Fußgänger Zone und verletzt viele schwer.

Die sofort von Anwesenden in Umlauf gebrachten Tatortbilder zeigen auf diversen sozialen Netzwerken ein Auto, das in einen Baum in der Nähe eines belebten Bürgersteigs in Hackney, Ostlondon, gekracht ist. Bisher wurden keine Verhaftungen vorgenommen.

Der Vorfall ereignete sich im Londoner Stadtteil Stamford Hill kurz nach 9:30 Uhr Ortszeit. Schaulustige, viele aus der örtlichen orthodoxen jüdischen Gemeinde, versammelten sich am Tatort, während die Polizei ein großes Gebiet absperrte.

„Es wird berichtet, dass ein Auto auf den Bürgersteig gefahren ist und eine Reihe von Fußgängern getroffen hat”, sagte die Polizei in einer Erklärung. Dabei wurden mindestens fünf Menschen verletzt. Der Zustand der angefahrenen Zivilisten sei noch unbekannt.

Die herangeeilten Rettungsdienste errichteten Vorort einen Sicherheitskordon. Vier der Opfer mussten sofort in ein großes Traumazentrum gebracht werden. Eine weitere Person wird im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei geht aber nicht unbedingt von einem Terroranschlag aus, dazu sei es noch zu früh. „In diesem frühen Stadium wird dieser Vorfall nicht als Terror-bezogen behandelt”, fügte die Polizei in ihrer Erklärung hinzu.

Dennoch ist ein möglicher Anschlag nicht ausgeschlossen. Aufgrund des gewählten Viertels könnte der Anschlag antijudaistisch gewesen sein. Ein wahrscheinliches Motiv für islamische Fundamentalisten.

