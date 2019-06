Am Dienstag, 14. Mai, um 20.15 Uhr ist Andreas Mölzer in ORF III in der Sendung „erLesen“ zu Gast. In dieser Literatursendung diskutiert der ZurZeit-Herausgeber unter der Leitung von Heinz Sichrovsky mit dem linken Publizisten Robert Misik und Eva Linsinger, der Innenpolitikchefin des Nachrichtenmagazins „profil“ unter anderem über sein Buch „Österreich – eine Provokation“.

(Bild: ORF/ Peter Maierhofer)