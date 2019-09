For Forest: Wettlauf der Idiotie

Als gelernter Österreicher ist man vieles gewöhnt. Die Errichtung eines voll funktionsfähigen Atomkraftwerkes, welches im Anschluss der Fertigstellung nicht in betrieb geht. Die Anschaffung des modernsten Kampfflugzeuges Europas, welches über keine Nacht- oder Schlechtwettersicht verfügt. Ein ÖVP-Politiker, der einem Magazin unwissentlich ein Interview gibt, welches er am liebsten verbieten lassen würde.

Natürlich kann man sich oftmals mit einem einfachen Umstand trösten: In Deutschland ist es noch schlimmer. Dort will man nicht nur aus der Nuklearenergie ausstiegen, sondern gleichzeitig noch aus der Kohle. Und dies ohne über die geographische Segnung der Wasserenergie zu verfügen, die in Österreich zwei Drittel des Strombedarfs ausmacht. Dort bestellt und produziert man gleich 180 Stück des modernsten Kampfflugzeuges Europas, die besten konventionellen U-Boote der Welt, ausgezeichnete Panzer, ausgezeichnete Hubschrauber etc. Aber das meiste steht im Hangar, liegt im Hafen oder kommt nicht aus der Panzergarage.

Aber offenbar hat sich jemand gefunden, der den größeren Brüdern eines auswischen will. So dämlich wie ihr sind wir schon lange.

Unsere Fußballstadien sind nicht so voll. Im Unterschied zu den Skipisten. Dafür ist unser Einsatz für den Klimaschutz nicht so groß. Wir verpulvern nur eine Milliarde für Flatterstrom aus Sonne und Wind. Die Deutschen über 20 Milliarden.

Nichts naheliegender, als ein Fußballstadion mit 300 Bäumen zu bepflanzen. Die Spiele sind nicht viel interessanter, als den Bäumen beim Wachsen zuzuschauen. Und der Preis für das bemerkenswerteste, aufsehenerregendste, sinnloseste und idiotischste Klimaschutzprojekt ist gleichfalls gesichert. In einem Land mit einem der höchsten Anteile an Wasserkraft. In einem Land mit einem der höchsten Anteile an Waldgebieten. In einem Land mit einer der durchwachsensten Fußballbilanzen.

Anstatt die Kinder ins Stadion nach Klagenfurt zu fahren, müsste man lediglich einige Schritte aus der Schule hinaus machen und könnte dort den Wald genießen und den Kindern näherbringen.

In Deutschland wird niemals eine Revolution stattfinden. Dazu müsste man den Rasen betreten. In Österreich wird niemals eine Revolution stattfinden. Dazu müsste man auf einer Skipiste Bäume pflanzen.

Sowohl der große, als auch der kleine Bruder haben sich diesen Wettbewerb des Schwachsinns nicht verdient.

