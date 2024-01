Neues Sendeformat „Runde der Chefredakteure“ des „Eckart“

Autor: B.T. Bild: Youtube Lizenz: CC BY-SA 2.0 DEED

K ürzlich moderierte Konrad Markward Weiß, Schriftleiter der Monatszeitschrift „Der Eckart“, die zweite „Runde der Chefredakteure“.

In diesem Sendungsformat diskutieren Chefredakteure der alternativen Medien in unterschiedlicher Zusammensetzung aktuelle Fragen. In dieser zweiten „Runde der Chefredakteure“ diskutierten Thomas Bachheimer, Chefökonom von Goldvorsorge, Stefan Juritz, Chefredakteur des „Freilich“-Magazins, sowie ZurZeit-Chefredakteur Bernhard Tomaschitz über „BRICS-Staaten – Zeitenwende, Dollar-Ende?

Thomas Bachheimer, der in Dubai lebt, skizzierte die Entwicklung der BRICS-Staatengruppe, „vom losen Tennisklub, wo man manchmal hingeht und manchmal nicht“, zur großen Herausforderung für den von den USA angeführten Westen. Für den Wirtschaftsfachmann war der Beginn des Ukrainekriegs im Februar der große Wendepunkt in der BRICS-Gruppe, weil die USA einen Tabubruch begangen hatten, indem sie Russland nicht mehr mit dem Dollar, also mit der Weltleitwährung versorgten, und russische Auslandsguthaben beschlagnahmten. Daraufhin erstellte der Wirtschaftsverband BRICS ein geostrategisches Konzept und begann, Handelswege zu sichern. Bachheimers Resümee: „Der Westen kann sich recht warm anziehen.“

Bernhard Tomaschitz geht davon aus, dass die USA die sich abzeichnende Wachablöse nicht einfach hinnehmen werden und befürchtet, dass die US-Außenpolitik in den kommenden Jahren noch aggressiver werden wird als sie schon ist. Dabei könnte sich der Ferne Osten zu einem neuen Krisenschauplatz entwickeln, zumal die USA mit provozierten Zwischenfällen mit Kriegsschiffen „große Erfahrung“ haben.

Stefan Juritz meint, dass sich trotz des Aufkommens der BRICS-Staaten an der kulturellen Hegemonie der USA auf kurze Sicht nicht in Gefahr ist, jedoch stellten die Aktivitäten der BRICS Schritte hin zu einer multipolaren Weltordnung dar.

Sehen Sie sich die gesamte Diskussion an unter:

https://www.youtube.com/watch?v=eVQVtKLN8DU