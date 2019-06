„Reisfleisch-Kontroverse“

Kulinarik ist die Fortsetzung des Kulturkampfes mit anderen Mitteln. Italien ist zu Recht stolz auf seine Küche. Daher können Italiener beim unkorrekten Verzehr korrekt zubereiteter Speisen ähnlich reagieren wie Amerikaner beim Verbrennen des „Star Spangled Banner“. Entsetzen, Abscheu, Wut, Smart Bombs…

Ähnliche Reaktionen können auch innerhalb einer Kulinarik-Nation verursacht werden. Gleich einem Bürgerkrieg, wo die Fronten sogar zwischen Familien und Freunden verlaufen können.

Die bescheidenen Erfahrungen des Verfassers dieser Zeilen beziehen sich vor allem auf den österreichischen Nord-Süd-Konflikt. Daher hat der Generalstab des österreichischen Bundesheeres auch vorgesehen, dass zwei Alarmrotten der Heeresfliegerei, eine nördlich und eine südlich des Alpenhauptkammes, stationiert werden müssen. Gleichgewicht der Kräfte für den Fall der Fälle. Ein Südstaatensenator erklärte vor über 50 Jahren: Ich bin schon für die Sezession. Aber die Yankees haben die Bombe.

Die beiden Alarmrotten fielen dem Sheriff von Nottingham zum Opfer. So wie jüngst das Militärgymnasium.

Liebe geht durch den Magen. Ebenso das Gegenteil hiervon. Abneigung. Kartoffelpüree zum Brathuhn? Gut, gut. Tomatensauce zu faschierten Laibchen mit Kartoffelpüree? Na ja. Tomatensauce zu Reisfleisch? No go. Go!

Dabei hat der Austausch kulinarischer Gepflogenheiten auch sein Gutes. Ein Beitrag zur Bundesländerverständigung. So wurde der gezuckerte Salat aus dem Norden im Süden salonfähig. Die Tomatensauce hat es leider noch nicht vom Süden in den Norden geschafft. Dabei stammt das Rezept von der Großmutter des Verfassers mütterlicherseits. Eine Dame so kärntnerisch wie der Herzogstuhl. Ein lebendes Monument zu Lebzeiten. Eine Barbara Bush des Südens.

Möglicherweise ist der Alpenhauptkamm nicht nur eine Trennscheide für das Wetter, sondern auch für Tradition, Kultur, Mentalität, was sich auch in der Kulinarik niederschlägt. Die einen etwas preußischer, unnachgiebiger, die anderen etwas südländischer, non-chalanter. Die Küchendebatte zwischen Nixon und Chruschtschow wird fortgesetzt. Mit anderen Mitteln.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/White House Photo Office, courtesy George Bush Presidential Library and Museum Lizenz: –]