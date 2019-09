Schlagzeilen zum Tag – 3. September 2019

Johnson verliert „Parteifreund“

Der Tory Abgeordnete Philip Lee wechselte überraschend zu den Liberaldemokraten. Während der Rede von Boris Johnson im Unterhaus, wechselte der Abgeordnete aus Bracknell seinen Platz.

Johnson beharrte in seiner Rede darauf einen Exit-Deal mit der EU auszuhandeln zu wollen. Die Pläne der sogenannten Tory Rebellen einen No Deal Brexit per Gesetzt auszuschließen würde aber “jede Chance auf Neuverhandlungen eines neuen Deals zunichtemachen”

Alabama: 14 Jähriger erschießt Familie

Wie die Pressesprecher des Limestone County Sheriff’s berichteten, hatte ein 14-jähriger amerikanischer Junge seinen Vater, die Stiefmutter und seine Geschwister erschossen. Nach der Gräueltat entsorgte er die 9mm Pistole und rief selbstständig die Polizei. Genaue Hintergründe sind bis dato unbekannt.

“Rattengedicht” Autor freigesprochen

Die zuständige Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis stellte das Ermittlungsverfahren gegen FPÖ Vizebürgermeister Christian Schilcher wegen Verdachts der Verhetzung und Herabwürdigung religiöser Lehren ein. Der im Impressum angeführte zweite Verantwortliche FPÖ Funktionär aus Braunau am Inn wurde ebenfalls von allen Anklagen freigesprochen. Wie wir wissen passieren politische Skandale nicht, sie werden gemacht.

Spanien drohen erneute Parlamentswahlen

Der amtierende sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez sprach sich heute gegen eine Koalition mit der linken Podemos aus. Trotzdem sei eine inhaltliche Schnittmenge da und Podemos könne deshalb Posten außerhalb des Kabinetts übernehmen. Falls es den Sozialisten nicht gelänge eine Regierung bis zum 23.09 zu bilden würden die Spanier zum vierten Mal in vier Jahren eine neue Parlamentswahl antreten.

Böhmermann wird SPD Parteimitglied

Der Fernseh- Kaspar wird nach eigenen Angaben bei der SPD in Köthen, Sachsenanhalt, eintreten. Da Böhmermann allerdings nicht dort wohnansässig ist, müsse nach Regelment erst abgestimmt werden. Man werde aber “vermutlich beschließen” den linken Komiker eintreten zu lassen.