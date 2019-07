Schlagzeilen zum Tag – 31. Juli 2019

Hongkong: Erneute Ausschreitungen nach Anklage

Hunderte Menschen versammelten sich zu einer erneuten Demonstration vor einer Polizeistation, nachdem 44 Demonstranten kurz davor wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt angeklagt worden waren. Aus der Menge der aufgebrachten Systemkritiker flogen Eier und andere Geschosse auf die Station in Kwai Chung.

Nordkorea: Erneute Raketentests im Ostmeer

Nach südkoreanischen Angaben feuerte das nordkoreanische Heer gestern früh zwei Raketen ab. „Die Objekte sind von der Halbinsel Hodo an Nordkoreas Ostküste aus der Region um die Stadt Wonsan aufgestiegen“, erklärte der südkoreanische Generalstab der Nachrichtenagentur Yonhap. Die südkoreanische Armee bereite sich auf weitere mögliche Starts von Fluggeschoßen vor, so das Militär. Die Regierungsebene in Pjöngjang bezeichnete den Raketentest als Reaktion auf Militärübungen Südkoreas.

Mindestens 34 Tote nach Bombenanschlag in Afghanistan

In der westafghanischen Provinz Farah wurden durch eine Explosion 34 Zivilisten getötet, 17 weitere wurden heute im Bezirk Bala Buluk verletzt. Ein Reisebus fuhr auf den selbstgebauten Sprengsatz auf, sagte ein Sprecher des Gouverneurs von Herat. Die selbstgebauten Bomben werden meist von Taliban-Kämpfern gelegt, um Truppenbewegungen der afghanischen Sicherheitskräfte zu behindern. Die Zahl der Opfer könne noch steigen.

Samsung Umsatzeinbruch 2019

Der weltweit größte Hersteller von Smartphones und Speicherchips, der südkoreanische IT Konzern Samsung, gab bekannt, dass der Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahr um 56% zurückgegangen sei.

Die schlechten Ergebnisse erklären sich durch eine allgemeine Verlangsamung der Industrie, die durch den Handelskrieg zwischen den USA und China stark verursacht wurde.

Mysteriöser Tod von Cafe Coffee Day Gründer

VG Siddhartha, der Gründer und Inhabers der größten indischen Kaffeekette, Cafe Coffee Day, wurde laut Polizei in der Nähe eines Flusses am Rande der südlichen Stadt Mangalore von Fischern tot aufgefunden. Die Todesursachen sind noch unklar. Der indische Kaffee-Gigant wurde von der deutschen Kaffeekette Tchibo inspiriert. Cafe Coffee Day eröffnete 1996 seine erste Filiale in der südlichen Stadt Bangalore. Beliebtheit erlangte das Cafe bei den Kunden, indem sie ihnen kostenloses Internet mit einem Cappuccino anboten.