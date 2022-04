Schottische Universität ist „kritische Rassentheorie“ wichtiger als britische Literatur

Autor: B.T.

In Lehrplan wird Jane Austin durch Afroamerikanerin Toni Morrison ersetzt

Die schottische Universität Stirling liefert ein eindrucksvolles Beispiel an politischer Korrektheit. Wie die Zeitung „The Telegraph“ berichtet, streicht sie die Werke der berühmten britischen Autorin Jane Austen (1775-1817) aus dem Lehrplan und des Moduls. Stattdessen soll das Werk der afroamerikanischen Autorin und Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison (1931-2019) Eingang in den Lehrplan finden. Die Universität Stirling will damit laut eigenen Aussagen einen „Beitrag zu größerer Vielfalt“ leisten und zur „Entkolonialisierung des Lehrplans“ beitragen.

Während Austen, die Autorin von „Stolz und Vorurteil“, über das Leben im England des Regency-Zeitalters schrieb, behandelte Morrison in ihren Romanen afroamerikanische Themen. Der neue Stoff des Kurses werde andere Themen als die von Austen behandelten umfassen, wobei die Hauptthemen „rassische Unterschiede und kritische Rassentheorie, Geschlecht und Sexualität“ seien, heißt es in den Dokumenten der Universität. Außerdem heißt es, dass im Modul „Special Authors“ im Jahr 2022 auch „schwarze Postmoderne, Gothic sowie die Ästhetik des zeitgenössischen US-amerikanischen und afroamerikanischen Romans“ gelehrt werden sollen.

Die Stirling-Universität wandelt schon seit längerer Zeit auf kulturmarxistischen Pfaden. Im Jahr 2020, im Zuge der „Black Lives Matter“-Hysterie, sagte der Rektor der Universität Stirling, Gerry McCormac, die Universität müsse „eine antirassistische Agenda in der Hochschulbildung unterstützen“.