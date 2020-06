Seattle: Freie Hand für Linksfaschisten

US-Großstadt lässt Antifa gewähren und schwächt Polizei

In Seattle, der größten Stadt des Bundesstaates Washington, kapituliert der Rechtsstaat. Der Stadtrat der größten Metropole im Nordwesten der USA stimmte dafür, der Polizei Befugnisse zur Kontrolle potenziell gewalttätiger Menschenmengen zu entziehen. In einer Reihe separater Abstimmungen verbot der Stadtrat der Stadt, sogenannte „Mengen-Kontroll-Waffen“ zu „besitzen, erwerben, mieten, lagern oder einsetzen“. Unter diesen Waffen werden „Projektile mit kinetischem Aufprall, chemische Reizstoffe, akustische Waffen, Wasserwerfer“ und andere Geräte verstanden, deren Einsatz zum Auseinandertreiben einer Menschenmenge „Schmerzen oder Unwohlsein“ verursachen kann.

Pfefferspray darf nur noch im Einzelfall gegen Einzelpersonen eingesetzt werden, und der Polizei wurden Würgegriffe generell verboten.

Von der Gesetzesänderung in Seattle, das von den linken Demokraten regiert wird, profitieren die Linksfaschisten von der Antifa, die im Zuge von „Black Live Matters“-Kundgebungen rund um den Capitol Hill eine „autonome Zone“ ausgerufen und damit indirekt der Staatsmacht den Krieg erklärt haben. Und die Linksextremen rüsten bereits auf. Auf im Internet verbreiteten Videos ist Raz Simone zu sehen, der selbsternannte „Kriegsherr“ der „autonomen Zone“ von Seattle, wie er an Gefolgsleute, darunter auch Minderjährige halbautomatische Sturmgewehre vom Typ AR-15 verteilt. Das gilt im Bundesstaat Washington als Verbrechen, jedoch ist es aufgrund der jüngsten vom Stadtrat in Seattle beschlossenen Gesetzesänderungen für die Sicherheitskräfte praktisch unmöglich geworden, das Gesetz durchzusetzen.

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Ochlo Lizenz: CC BY-SA 4.0]