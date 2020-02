UNO: Österreich ist Spitze der Abrüstung…

Der österreichische Außenminister Schallenberg weilt in Übersee. Dort trifft er mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zusammen. Besagter Guterres beklagt die „Winde des Wahnsinns“, nachdem er vor einem Jahr noch von den „Winden der Vernunft“ gesprochen hatte.

Libyen erhält nach wie vor Waffen von Verbündeten der jeweiligen Bürgerkriegsparteien. Das Gesetz des Dschungels nimmt dem internationalen Recht Schritt für Schritt die Luft zum Atmen. Österreich sei eine Stimme der Vernunft. Eine Speerspitze der Abrüstung. Ein verlässlicher Partner in dem Bemühen „Killer-Robotern“ das Betreten des Schlachtfeldes zu verwehren. Abgesehen natürlich von Arnold Schwarzeneggers Paraderolle als Terminator…

So weit so gut.

Dass Schallenberg und Guterres als Diplomaten kleiner Länder – Guterres ist Portugiese – an den großen Leitlinien der Weltpolitik keinen Anteil haben, ist nachvollziehbar. Besagte Leitlinien sind Groß- wie Mittelmächten vorbehalten. Sie widmen ihre Karrieren dem Besuch von kulturellen Einrichtungen sowie Institutionen. Während amerikanische, russische, chinesische etc. Außenminister Weltpolitik machen.

Der eine oder andere Kritikpunkt sei dennoch gestattet. Wenn man im Dschungel dem Tiger begegnet, ist man mit einer Schrotflinte besser gewappnet, als mit dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch.

Wenn „Killer-Roboter“ der Russen, Chinesen und anderer Nationen Schlachtfelder betreten, auf denen auch europäische Soldaten ihre Pflicht erfüllen, werden ebendiese dankbar sein für den Beistand amerikanischer „Killer-Roboter.“

Salopp formuliert, jedoch der alten Wahrheit entsprechend: Der beste Schutz vor dem Einsatz gegnerischer Waffen ist die Verfügung über eigene entsprechende Waffen auf allen Ebenen der Eskalationsstufe.

Die US-Navy vollführte vor kurzem einen Flug dreier F 18 mit einem Piloten. Die beiden anderen F 18 waren unbemannt. Die Zukunft der Kriegführung wird ferngesteuerte und unbemannte Fahrzeuge in der Luft, am Lande und zur See sehen. Die Entwicklung von Anti-Drohnen-Systemen läuft auf Hochtouren.

Ob es einem gefällt oder nicht. Das ist eine Form der Zukunft. Besser man ist gewappnet. Schließlich haben Völker mit Bronzewaffen nicht den Einsatz von Eisenwaffen verurteilt, sondern haben versucht, in den Besitz von Eisenwaffen zu gelangen.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Wikifantexter Lizenz: GNU]