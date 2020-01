Steirer-Ball wichtiger als Angelobung

Die Geschmacklosigkeiten der Grünen

Na also, geht doch. Werner Kogler hat es offenbar doch noch geschafft, sich die Krawatte zu binden. Allerdings eine Woche zu spät. Zur Angelobung als Vizekanzler vor gut einer Woche hatte er die Technik offenbar noch nicht so ganz heraußen. Das wird von Vielen als „unmanierlich“ und als „niveaulos“ empfunden, schließlich ist es schlichtweg ein Gebot der Sittlichkeit und des guten Benehmens, sich entsprechend eines Anlasses zu kleiden. Ob Taufe, Firmung oder Festakt – man kommt nicht mit offenem Kragen daher.

Gut, es gibt zwar bei Gott wichtiger Anlässe als eine Angelobung – noch dazu eine nach republikanischem Zeremoniell und – was noch schlimmer anmutet – in Gegenwart des Bundespräsidenten Van der Bellen.

Und dennoch: Wenn man sich schon zum Tanzen ein grünes Krawättchen um den Hals hängen kann, dann doch wohl erst Recht zum Regieren! Gerade bei einer Regierung, die doch vom Ausland so wohlwollend beobachtet wird, könnte man das, was im Rahmen der letzten Regierung vor allem von den Grünen so oft verlangt wurde – nämlich ein „gutes Bild“ abzugeben – wenigstens selbst erfüllen.

Denn wenn die Grünen in einer Sache „ein gutes Bild abgeben“ könnten, dann doch wohl ausschließlich in Kleiderfragen. Inhaltlich ist schließlich wenig bis nichts von ihnen im Koalitionspapier übrig geblieben. Dann doch wenigstens ein paar Äußerlichkeiten, ein bisschen „Schein“, wenn schon kein „Sein“ da ist!

Oder war die Krawatte beim Steirerball ein notgedrungenes Opfer, weil man sonst nicht reinkommt? Wohl kaum, wenn ein geschlechtsneutrales Wesen doch selbst im Ruderleiberl an der Seite eines Justizministers auf Staatskosten in die Oper kommt, dann sicher auch der Obergrüne ohne Schlips zum Steirerball.

Wenn Kogler übrigens die Wahrheit sagt, und tatsächlich seit über einem Jahrzehnt keine Krawatte mehr getragen haben sollte, dann gebührt Sebastian Kurz wahrlich ein gewaltiger Orden. Denn einen Mann ohne Schlips so glatt über den Tisch zu ziehen – Chapeau!

[Autor: A.L. Bild: www.wikipedia.org/Grüne Steiermark Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE]