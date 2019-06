Strafe für Eidestreue?

„Ich wäre schon froh, dächten Politiker bis zur nächsten Wahl. Meistens denken sie nur bis zur nächsten Umfrage“, erklärte der „wandelnde Think Tank“ Herfried Münkler vor einigen Jahren in einem Interview. Damit erzeugt er eine geistige Schnittmenge zu Bismarck: „Nirgends wird so viel gelogen wie nach der Jagd, während des Krieges und vor der Wahl.“

Bei der unvoreingenommenen Betrachtung von mittel- bis langfristigen Denken sowie der möglichen Einhaltung von Wahlversprechen gelangt man zu einem überraschenden Befund. Zieht man die Mainstreammedien als Parameter heran.

Eine unvollständige, jedoch weitgehend repräsentative, Rundschau mag klarer blicken lassen.

Theresa May 2017: Brexit means Brexit. Angela Merkel 2010: Multi-Kulti ist gescheitert. Annegret Kramp-Karrenbauer: 2015 wird sich nicht wiederholen. Horst Seehofer 2018: Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Christine Lagarde 2010: Wir mussten die EU-Verträge brechen, um den Euro zu retten.

Hinzu kommt die beinahe schon amüsante Instrumentalisierung der „Fridays for Future“-Proteste. Die Umfragen signalisierten eine Ablöse der Migrationsfrage durch die Klimawendefrage. Union, SPD, Linke, größtenteils FDP etc. sprangen auf den Zug auf, dessen Geschwindigkeit durch jahrelange ideologische Beackerung von Schülern sowie Studenten beschleunigt wurde, mit dem Ergebnis, dass es am Abend der EU-Wahl in Deutschland nur einen klaren Sieger gab: Die Grünen.

Kein Entscheidungsträger in Deutschland ist bereit aus diesem Desaster die richtigen Lehren zu ziehen. Im Gegenteil. Man beschuldigt unbedarfte „Youtuber“, das Produkt der staatlich geförderten Klimahysterie, und setzt auf „Jetzt erst recht“-Programme bei der Klimawende.

Das Sahnehäubchen auf dem unverdaulichen „Friede-Freude-Eierkuchen“ ist der deutsche EU-Ratsvorsitz im Herbst 2020. Nicht erst seit Merkels Harvard-Rede hat man das Gefühl, dass Deutschlands politische Klasse samt Mainstreammedien daran arbeitet aus Deutschland, und mit diesem die gesamte EU, in ein Anti-Trump-Wonderland zu verwandeln.

Der Kampf gegen die unverbesserlichen Brexit-Briten, die halsstarrigen „Laissez-Faire“ Italiener, die stolzen Ungarn, die konservativen Polen etc. wirkt hierbei als Katalysator zur Errichtung eines quasi-sozialistischen, zentralisierten Frankenreichs. Mit vernünftigen Franzosen und Deutschen als Staatsgeiseln.

Lassen wir den Blick über den Atlantik schweifen. Dort steht ein Mann mitsamt seinen Mitstreitern und seiner Partei gegen eine demokratische Partei, die Amerika europäisieren will und dabei nicht die positiven Gene des europäischen Erbes im Blick hat, sondern die Mutationen der vergangenen Jahre. Früchte der 68er.

Er hält seine Versprechen bzw. setzt alles daran seine Versprechen umzusetzen. Gegen den Widerstand von linken Richtern, linken Abgeordneten etc. Er denkt weit über Umfragen oder Wahltermine hinaus. Der Brite Niall Ferguson, mittlerweile amerikanischer Staatsbürger, erklärte in einem Interview: Man hätte weitermachen können wie bisher. China hätte Amerika früher oder später abgelöst. Mit Trump ist das Rennen wieder offen.

Wer ist die Stimme der Vernunft? Wer ist die Stimme der Unvernunft? Und warum?

