Trump bald im Gefängnis?

Donald Trump behauptet, dass er am Dienstag verhaftet wird. Seine Festnahme soll im Zusammenhang mit einem Schweigegeldverfahren stehen. Der Ex-Präsident bezeichnet das als Hexenjagd und fordert seine Anhänger auf, zu protestieren und “unsere Nation zurückzuerobern”.

Donald Trump behauptete dies am Samstag auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“. Hintergrund dazu ist eine Anklage der Staatsanwaltschaft von Manhattan. Der Ex-Präsident geht deshalb davon aus, nachdem der Manhattan-Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg eine Grand Jury einberufen hatte, um Trumps Rolle in der Schweigegeldaffäre um Pornodarstellerin Stormy Daniels zu untersuchen. Die Untersuchung betrifft auch Zahlungen von Trumps Anwalt Michael Cohen an Daniels und Playboy-Model Karen McDougal.

Trump hat jegliches Fehlverhalten abgestritten und die Untersuchung als politische “Hexenjagd” bezeichnet. Die mögliche Anklage gegen Trump, der als Spitzenkandidat für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 gehandelt wird, könnte seine Anhänger unter der republikanischen Basis weiter anspornen.

Sollte Trump tatsächlich angeklagt werden, würden aber unsichere Wähler negativ beeinflusst werden. Die Situation bleibt deshalb ungewiss und könnte weiteren politische Spannungen bedeuten. Der Ex-Präsident konnte in den vergangenen Wochen einen deutlichen Aufschwung in Umfragewerten verzeichnen, sodass eine abermalige Attacke des Establishments nicht überraschend wäre. Andererseits weiß man natürlich nicht, was in dieser Causa tatsächlich passiert ist. Doch selbst wenn Trump Affären gehabt haben soll, was hat das mit seiner Politik zu tun? Eines ist sicher: Trump bleibt kontrovers.