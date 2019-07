Von Falken und Eulen

Der Verfasser dieser Zeilen hatte die Ehre und das Privileg das „Falken und Tauben“ in Washington DC vor einigen Jahren zu besuchen. Bier und Essen waren ausgezeichnet.

Es erinnert aber auch daran, dass in der zeithistorischen Darstellung ebenso wie in der aktuellen Berichterstattung allzu sehr gerne auf die Eulen vergessen wird.

Besagte Kategorisierung wurde während bzw. nach der Kubakrise publik. Die Falken verfochten eine unnachgiebige Linie, die Tauben plädierten auf schmerzhafte Zugeständnisse, um eine militärische Konfrontation zu vermeiden. Die oftmals in der Historiographie vernachlässigten Eulen bewirkten mit Hilfe einer durchdachten Kombination von robusten sowie diplomatischen Mitteln eine Beilegung der Krise.

Amerika verstärkt seine Bemühungen eine multi-nationale Koalition zur Sicherung des Seeweges im persischen Golf zu schmieden. Vergleichbar mit dem Anti-Piraterie-Einsatz am Horn von Afrika. Der iranische Versuch einen britischen Tanker zu kapern, was durch eine Fregatte der Royal Navy verhindert werden konnte, wird als Katalysator zur Bildung einer internationalen, maritimen Schutztruppe dienen.

Parallel ist es den Amerikanern gelungen, Großbritannien und Frankreich zu einer Erhöhung der Truppenkontingente in Syrien zu bewegen. Von Seiten Deutschlands erhielt man eine Absage. Vorerst.

Die offiziellen iranischen Verstöße gegen das Atomabkommen – inoffizielle fanden die letzten Jahre ständig statt, wie Israel bestätigte – werden es den Europäern früher oder später unmöglich machen sich nicht entschiedener auf die Seite Amerikas sowie Israels zu stellen. Somit steigen die Chancen für europäische Sanktionen, die Israels Ministerpräsident Netanjahu einfordert, ebenso wie die Möglichkeit einer Allianz zur Sicherung der Seewege.

Im Unterschied zur letzten akuten Krise am persischem Golf – der so genannte Tankerkrieg am Ende des ersten Golfkrieges – sind nunmehr asiatische Staaten die Hauptnutznießer der Öllieferungen durch Tanker. Dies erhöht die Notwendigkeit für Japan, Taiwan, Südkorea etc. sich neben diplomatischen Maßnahmen auch an robusten Aktionen zu beteiligen.

Zudem wird China im Hinblick auf seinen Rohstoffbedarf mäßigend auf das Mullah-Regime in Teheran einwirken.

Um die eingangs erwähnten Bilder der Fabeln zu bemühen, haben Falken und Eulen begonnen die Tauben auf Kurs zu bringen.

Der oftmals beklagte Unilateralismus der Trump-Administration hat unterdessen zu einer Ausweitung des Multilateralismus beigetragen. Effizienter und rascher als im Zuge bürokratischer Instanzenzüge von UNO, EU, IAEA etc.

