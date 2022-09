Bidens katastrophale Wirtschaftspolitik untergräbt Moral der US-Soldaten

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/US Air Force from USA

Nicht Russland und China sind größte Sorge, sondern Inflation und Lebenshaltungskosten

Die katastrophale Wirtschaftspolitik von Präsident Joseph „Joe“ Biden droht die Moral der US-Soldaten zu untergraben. Wie Luftwaffen-Staatssekretär Frank Kendall bei einer Konferenz der Air and Space Forces Association’s Air, Space and Cyber sagte, sei die hohe Inflation derzeit die größte Sorge der US-Soldaten. In den Vereinigten Staaten liegt die Inflation derzeit bei rund neun Prozent.

Interessant ist, dass im Gegensatz zu Politik und militärischen Führern, die China und Russland als große Bedrohung darstellen, diese beiden geopolitischen Rivalen Washingtons den einfachen Soldaten nur wenig Sorgen bereiten.

Konkret sagte Kendall: „Die häufigsten Sorgen, die ich von Piloten und Betreuern gehört habe, betreffen die Inflation, die Wohnkosten oder -bedingungen und die Kinderbetreuung.“ Und diese Sorgen drohen ernsthafte Auswirkungen auf die Qualität der Luftstreitkräfte zu haben: „Die Führung der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte weiß, dass wir nicht erwarten können, dass die Angehörigen der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ihr Bestes für die Mission geben, wenn sie sich Sorgen machen, ob sie das Benzin für den Weg zur Arbeit bezahlen können, ob sie eine Kinderbetreuung finden oder ob sie ihrer Familie einen sicheren Ort zum Wohnen bieten können.“

Als Gegenmaßnahme kündigte Kendall an, dass die für 1. Oktober geplante Kürzung der Sonderdienstzulage rückgängig gemacht wird. Des Weiteren werde das Militär ein „Grundbedarfszulagenprogramm“ für besonders bedürftige Soldaten in Gang bringen und daran arbeiten, „sicherzustellen, dass der Sockelbetrag für die Unterkunft auch mit den Kosten Schritt hält“. Das Militärbudget für 2023 sieht zwar einige der größten Gehaltserhöhungen für Soldaten seit fast 20 Jahren vor, aber der Gesetzentwurf muss noch vom Kongress verabschiedet werden.