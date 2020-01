Demokraten schieben Apu ab…

Wer kennt Sie nicht!? Gelb, frech, kurzweilig, politisch unkorrekt. Die Simpsons.

Sie gingen Anfang der Neunziger Jahre auf Sendung. Lisa ist noch immer in der zweiten Klasse Volksschule. Bart ist noch immer in der vierten Klasse Volksschule. Maggie ist noch immer auf Windeln wie Gitterbett angewiesen. Homer ist noch immer Ende 30. Marge ebenso. Grandpa Simpson ist noch immer im Altersheim.

Die Zeitlosigkeit ist an den Charakteren spurlos vorübergegangen. Ähnlich den Gunther, Gernots und Giselhers im Nibelungenlied, die beim „Showdown“ am Hof von König Etzel bereits im Rentenalter hätten sein müssen.

Der Vorteil fiktiver Handlungen wie Figuren.

Was ebenfalls zeitlos an den Simpsons vorüber gegangen ist, war die zusehends um sich greifende Humorlosigkeit.

Die demokratische Partei Springfields wird vom ebenso korrupten wie unfähigen Bürgermeister Quimby angeführt. Dennoch gewinnt er Wahl um Wahl. Abgesehen vom kurzen Zwischenspiel Tingeltangel-Bobs, welcher mit Hilfe von Wahlbetrug als Republikaner an die Macht gelangte. Tote wurden als Wähler registriert.

Der Besitzer des Atomkraftwerkes – Montgomery Burns – lässt dennoch nicht locker. Als Vorsitzender der hiesigen Republikaner hat er nicht die Hoffnung aufgegeben Springfield doch noch in ein „Red County“ umzuwandeln.

Schließlich ist Homer die exemplarische Zielgruppe. Weiß, männlich, mittleren Alters. Hypnotisiert sitzt er am Feierabend vorm Fernseher. Auf Fox News wechseln einander Beschimpfungen von Liberalen und üppige Dekolletes ab.

Und schließlich kauft Homer eine Windradanlage. Gefördert durch die Bundesregierung. Rentabel in 100 Jahren. Fox News weicht einem verdunkelten Bildschirm. Kein Wind.

Und dann war da noch Apu. Der Inhaber des Quickie Mart. Eingewandert aus Indien. Umtriebig. Geschäftstüchtig. Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Springfield. Mit einem Akzent, der an Schwarzenegger erinnert. Käme dieser aus Indien und nicht aus Österreich.

Beim Einbürgerungstest wurde Apu folgende Frage gestellt: Die Ursache des amerikanischen Bürgerkrieges.

Antwort: Nun dafür gab es zahlreiche Gründe. Ökonomische, politische wie gesellschaftliche. Es gab die Abolutionisten und Anti-Abolutionisten…

Prüfer: Sagen Sie wegen der Sklaverei.

Apu bestand den Einbürgerungstest mit Auszeichnung.

Und jetzt soll Apu abgeschoben werden. Nicht von den Republikanern. Sondern von den Demokraten. Seine Figur ist stereotyp, rassistisch, politisch unkorrekt.

Wer wird als nächstes aus Springfield ausgewiesen? Moe. Handel mit Suchtmittel. Smithers. Stereotyper Homosexueller. Rektor Skinner. Vietnamveteran. Etc. etc. etc.

Es wird einsam und langweilig in Springfield…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/NirvallicA Juan Lizenz: –]