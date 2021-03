Ein Hoch der wehrhaften Frau!

„Die mächtigste Frau der Welt.“ So der Titel einer großen österreichischen Tageszeitung. Am Bild strahlt dem Leser die amerikanische Vize-Präsidentin entgegen. Calamity Harris.

Man erinnert sich sinngemäß an ein Zitat von Karl Kraus: In der Zeitung stimmt nicht einmal das Gegenteil dessen, was dort geschrieben steht.

Denn es ist alles viel, viel komplizierter. Den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Fred Sinowatz bemühend. Um die Frage nach der mächtigsten Frau der Welt zu beantworten, müssen Merkel, von der Leyen und Lagarde berücksichtigt werden. Zudem der Umstand, dass die Silicon Valley-Giganten allesamt vergleichsweise junge Männer sind. Deren „Flankenschutz“ für besagte Damen sollte nicht unerwähnt bleiben.

Aber warum stellt sich die Frage überhaupt? Angesichts von Lockdown, Virus-Regime und Oprah Winfrey…

Ach ja. Internationaler Frauentag. Wer liebt sie nicht? Wer schätzt sie nicht? Wer respektiert sie nicht? Unsere Großmütter, unsere Mütter, unsere Frauen, unseren Schwestern, unsere Töchter, unsere Enkelinnen. Usw.

Wer hält nicht die Türe auf? Wer fragt nicht, ob die Dame an der Kasse vor möchte? Wer ist nicht behilflich beim An- oder Ausziehen des Mantels? Wer macht nicht seinen Sitzplatz im öffentlichen Verkehrsmittel frei? Wer nimmt nicht schwere Taschen, Koffer, Gepäck etc. ab?

Chauvinist! Schwein! Macho! Pascha! Dinosaurier! Höhlenmensch! Neandertaler!

Was ist mit dem Binnen-I? Was ist mit dem Gender-Sternchen? Was ist mit der Jahrtausendelangen Unterdrückung? Was ist mit Maggie Thatcher? Was ist mit den Frauen bei der NRA? Was ist mit den vielen weiblichen Opfern der multi-kulturellen Gesellschaft? Hoppala. Falscher Text…

Am Internationalen Frauentag geht es nicht um die Würdigung des Schweißes, des Verzichts, der Aufopferung, des Fleißes, der Kreativität, der Genauigkeit, der Bemühungen usw. Sondern es geht um „Die Internationale“…

Da haben konservative, bürgerliche, rechte, bodenständig resolute, damenhafte Frauen keinen Platz. Obwohl ebendiese Frauen im letzten Jahr dem Wahnsinn getrotzt haben. Home-Office, Home-Schooling, Krankenschwestern, Pflegerinnen, Händlerinnen, Kassiererinnen etc.

Eine Feministin erklärte, dass die Gleichberechtigung erst dann umgesetzt ist, wenn eine unfähige Frau ob Netzwerken im Amt bleibt. Oder wenn Merkel und Rendi-Wagner den Lockdown verlängern…

[Autor: G.B. Bild: Flickr Lizenz: –]