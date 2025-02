Herbert Kickl legt Regierungsbildungsauftrag zurück

Autor: B.T.

Die Bildung einer blau-schwarzen Bundesregierung ist gescheitert. FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat in einem Schreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Staatsoberhaupt vom Scheitern der Koalitionsgespräche informiert und den Regierungsbildungsauftrag zurückgelegt.

Offenkundig hatte die ÖVP kein Interesse an der Bildung einer Reformregierung für Österreich, wie der zeitliche Ablauf zeigt. Kurz nach Beginn der Koalitionsgespräche einigten sich beide Parteien rasch auf die Sanierung des Budgets. Doch dann gerieten die Verhandlungen zunehmend ins Stocken, weil die ÖVP freiheitliche Forderungen a priori beiseite wischte und vor allem auf Posten, sprich: Ministerien, stur beharrte.

Auch dürfte angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl in Deutschland am 23. Februar die CDU großen Druck auf ihre Schwesterpartei ÖVP ausgeübt haben, weil sie von einer blau-schwarzen Regierung in Österreich Rückenwind für die AfD erwartete. Und dass Blau-Schwarz alles andere als die Wunschkonstellation der EU war, dürfte auch klar sein. Insgesamt sollte sich deshalb jeder die Frage stellen, wessen Interessen die ÖVP vertritt bzw. wer in der Volkspartei tatsächlich das Sagen hat.

Hier der Brief von Herbert Kickl an Alexander Van der Bellen im Wortlaut: