Ich bin’s, Dein Hausverstand!

Das hätt‘ die Wetti-Tant‘ auch ohne Experten gewusst

Im lachsroten Tagblatt „Der Standard“ erscheint am 27. November ein Beitrag mit dem Titel Sozialhilfe als Magnet für Flüchtlinge? Drei Forscher sagen Ja. Mehr Sozialleistungen führen zu mehr Zuwanderung, das besagt ein neues Forschungspaper. Von der OECD kommt Kritik an der These.

Jeder durchschnittlich begabte Leser greift sich da an den Kopf und fragt sich, wozu man dafür Forscher braucht. Im „Standard“-Forum, also dort, wo die Leser ihre sogenannten Postings (elektronische Leserbriefe) deponieren, ist das ganz anders. Unzählige Beiträge zweifeln am Forschungsergebnis. Allerdings finden sich neben allerlei absurd anmutenden Stellungnahmen durchaus auch solche mit Hausverstand. Diese sind es wert, hervorgehoben zu werden. Sehen wir uns einige davon an.

Schorsch17: Es braucht keine Forscher um zu wissen, dass Menschen optimieren, insbesondere wenn es etwas umsonst gibt.

Mortimenia: Das Traurige an dem Ganzen ist, dass es trotz solcher Studien über diese Frage, die schon mit Hausverstand schlüssig zu beantworten ist, es noch immer Zeitgenossen bei uns gibt, die ob ihrer ideologischen Verbohrtheit das weiterhin negieren. Nicht nur das, sie wenden viel Energie auf, dass hierher “Geflüchtete” das alles noch hochwertig ausnutzen können.

baumschneider: Die meisten Asylsuchenden sind mit der Sozialhilfe bessergestellt wie mit einem Mini- oder Prekariatsjob in ihrem Heimatland. Da ist es doch klar nachvollziehbar, dass die Menschen eben gerade in das Land kommen, das ihnen solch paradiesische Zustände bietet.

w123: Es ist nie verkehrt, Experten zu hinterfragen. Der konkrete Befund in der Schlagzeile ist allerdings so trivial, dass sich das erübrigt.

heizventil: War jedem logisch denkenden Menschen klar. Aber die Linken wissen ja alles besser …

meinungsfreiheit ist keine einbahnstraße: was für eine Überraschung?! Nach gefühlt ewigen Zeiten, in denen man ein rechtsrechter Demagoge war, wenn man ausgesprochen hat, was einem der Hausverstand sowieso gesagt hat, gibt es plötzlich eine Studie, die einfachste logische Zusammenhänge untermauert.

glaucus atlanticus: Das sagt doch der Hausverstand! Wer hat da jemals dran gezweifelt???

Fazit: Obschon die OECD – ein Verein, der nach dem Dafürhalten vieler zum Krenreiben ist – und eine überwiegende Mehrheit der „Standard“-Poster den auf der Hand liegenden Zusammenhang zwischen Asyltourismus und der Höhe von Sozialleistungen bestreitet, gibt es in der Leserschaft des lachsfarbenen Mediums eine hoffentlich im Wachsen begriffene Zahl an durchaus vernünftigen Zeitgenossen.

[Autor: E.K.-L. Bild: Screenshot “Der Srandard” Lizenz: –]