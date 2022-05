Köstinger-Abgang

Autor: W.R. L

Plant sie mit Sebastian Kurz ein Politcomeback?

Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck haben gestern ihren Rücktritt erklärt. Nach und nach verlassen die Vertrauten von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz die sinkende Bundesregierung. Die Erklärungen und Begründungen der beiden Ministerinnen für ihren Schritt waren dürr, wenig aussagekräftig.

Hinter diesen Abgängen könnte wesentlich mehr stecken, als viele vermuten. Köstinger könnte – so hört man in gewissen politischen Kreisen – gar nicht aus der Politik aussteigen, sondern nur die Partei wechseln.

Auch Sebastian Kurz ist seit einiger Zeit wieder in der medialen Öffentlichkeit aktiv. Sein Ausflug in die amerikanische Privatwirtschaft dürfte nicht besonders erfolgreich gewesen sein. Das und offene Rechnungen mit der Alt-ÖVP könnten der Auslöser dafür sein, dass Kurz wieder in der heimischen Politik mitmischen will.

Möglicherweise mit dabei die politische Weggefährten und Vertrauten wie Köstinger, die einen hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung haben. Eine „Liste Kurz“ hätte Chancen, die neue Alt-ÖVP, die mit dem glücklosen Karl Nehammer gerade bei Umfrage in den Keller rasselt, zu spalten und bei Wahlen sogar zu überholen. Für die ÖVP ein Horrorszenario. Zudem ist noch bei fast jeder Nationalratswahl eine dritte Partei aufgetaucht, um das bürgerlich-rechte Lager zu schwächen.