Peter Pilz allein zu Hause

Der Fraktion JETZT laufen die Mitglieder davon

Spötter bezeichneten die siebenköpfige JETZT-Mannschaft im Nationalrat als „Pilz-Million“, denn die Fraktion bestehe aus einem Einser (Pilz selbst) und sechs Nullen. Von diesen angeblichen Nullen haben sich nunmehr gleich fünf verabschiedet. Zwei Alt-Spatzen, nämlich Bruno Rossmann und Wolferl Zinggl, in die verdiente Frührente, die Abgeordnete Alma Zadic probiert‘s diesmal bei zu den Grünen, der Advokat und beharrliche Handy-Verweigerer Alfred Johannes Noll – seit längerer Zeit schon ohne seinen berühmt-berüchtigten Pferdeschwanz – entfleucht Richtung Anwaltskanzlei. Er ist verdrossen, weil die Medien, besonders der „Standard“, in den letzten beiden Jahren die Arbeit der JETZT-Leute nicht genügend gewürdigt hätten. Und Stephanie Cox geht von dannen, ohne ihre weiteren Pläne offen zu legen.

Es bleiben daher nur mehr Peter Pilz und die ehemalige Rote Daniela Holzinger-Vogtenhuber. Die beiden wollen neuerlich kandidieren. Verstärkt wird das Duo vom seinerzeitigen Abgeordneten Peter Kolba sowie der nominellen JETZT-Parteichefin Maria Stern. Das Quartett erhofft sich Zulauf durch den einen oder die andere Quereinsteiger(in). Der Andrang dürfte sich in Grenzen halten, die Chancen stehen denkbar schlecht. Am Abend des 29. September wird Peter Pilz samt Getreuen wieder auf der Schmelz im Schutzhaus „Zur Zukunft“ sein. Ob er da – wie im Oktober 2017 – abermals einen Erfolg feiern wird, das steht in den Sternen.

[Autor: E. K.-L. Bild: www.wikipedia.org/Jean-Frédérics Lizenz: CC0 1.0]